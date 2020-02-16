OurMine adı verilen bir hacker grubu, 32 milyon takipçili FC Barcelona ve 6,1 milyon takipçili Olimpiyatlar'ın resmi Twitter hesaplarını ele geçirdi. Yaşanan bu güvenlik açığı sonrasında Twitter, ilgili hesapları bir süreliğine kilitledi.

Daha önceleri yaptıkları büyük çaplı ele geçirme işlemleri ile tanınan OurMine isimli hacker grubu, bu kez Olimpiyatlar’ın ve FC Barcelona’nın resmi Twitter hesaplarını ele geçirdi. Yaşanan olay Twitter tarafından doğrulanırken saldırıya uğrayan hesaplarsa geçici olarak askıya alındı.

Olaya dair herhangi bir detay paylaşılmasa da bir Twitter sözcüsü, e-posta ile yaptığı bir açıklamada ele geçirilen hesapların üçüncü taraf bir platform aracılığıyla saldırıya uğradığını belirtti. Sorundan haberdar olur olmaz güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitlediklerini ifade eden Twitter sözcüsü, hesapların geri açılması için ortaklarla yakın bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hacker grubu, ünlü futbolcu Neymar’ın kulübe geri döneceğini söyledi:

"Merhaba, biz OurMine. Bazı özel mesajları okuduk ve Neymar geri dönecek gibi görünüyor."

Resmi Olimpiyatlar ve FC Barcelona hesaplarını ele geçiren OurMine hacker grubu, FC Barcelona hesabından yaptığı bir paylaşımda ise bazı özel mesajları okuduklarını ve ünlü futbolcu Neymar’ın kulübe geri döneceğini söyledi. Hacker grubu ayrıca her iki hesaptan da yaptığı bir paylaşımda, her şeyin hacklenebileceğini ve hesapların güvenliği için ilgili kuruluşların kendileriyle iletişim kurabileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan toplu bir hack olayında, San Francisco 49ers ve Kansas City Chiefs de dahil olmak üzere birçok ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımının resmi Twitter hesapları Super Bowl’dan hemen önce ele geçirilmişti. Bunun yanı sıra yine yakın bir zamanda Facebook’un resmi Twitter hesaplarından bazıları da kısa süreliğine hacklenmişti.

OurMine isimli hacker grubunun sürekli olarak Twitter’daki yüksek takipçili hesapları hedef alması, “Twitter’da bir güvenlik açığı mı var” sorularını akıllara getirmeye başladı. Şirket, şimdilik peş peşe gelen bu olaylar hakkında resmi bir açıklama yapmazken sadece ele geçirilen hesapları kilitlemekle yetindi.