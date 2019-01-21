Animojilerimizi Diğer Platformlarda Nasıl Paylaşırız?

Apple'ın geçtiğimiz yıl iPhone X modeliyle duyurduğu sanal gerçeklik içeren emoji uygulaması Animoji, çok kısa sürede fazlasıyla popüler hale geldi ancak kullanıcılar tasarladıkları animojileri paylaşamadıkları için şikayet ediyorlardı. Bu haberimizde animojilerinizi diğer platformlarda nasıl paylaşabileceğinizi aktaracağız.

2019 yılında da emojiler hayatlarımızda büyük yer kaplamaya devam ediyor. Bu olay Apple’ın duyurmuş olduğu Animoji teknolojisiyle başka bir boyuta geçiş yaptı. Önce iPhone X modeli için piyasaya sürülen Animoji, dünya çapında ciddi bir popülerliğe sahip oldu. Bu akımı başlatan Apple’ın ardından Samsung ve LG de sanal gerçekliği kullanan yeni emoji uygulamaları yarattılar.

Konu Apple olunca kısıtlamalar kaçınılmaz oluyor. Diğer markalar, özelleştirilmiş emoji uygulamalarında yaratılan emojileri kaydetmenize ve paylaşmanıza imkân verirken, iPhone’da sadece iMessage’da paylaşabiliyorsunuz.

Ama bunun da bir çözümü var. Haberin sonuna geldiğinizde animojilerinizi dilediğiniz yerde paylaşabileceksiniz.

İlk Adım: Kendinizle bir iMessage sohbeti başlatın

Başlığı yanlış okumadınız, iMessage’da kendi kendinize mesaj göndermeniz mümkün. Sohbet başlatmak için alıcı kısmına telefon numaranızı ya da iCloud hesap adınızı yazmanız yeterli olacaktır.

Animoji'yi kullanmanın iki yolu vardır; kısa bir video olarak kaydedebilirsiniz ya da bir ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Animoji videosu nasıl kopyalanır?

Gönderilen veya alınan videoya 3D Touch özelliği ile basılı tutup, sonrasında açılan menüden "kopyala" seçeneğini seçebilirsiniz.

Gönderilen veya alınan videoya bir kez dokunarak sol altta çıkan ikondan yine aynı menüye ulaşabilirsiniz.

Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra animojinizi göndermek istediğiniz uygulamaya girin ve mesaj yazma kısmına basılı tutarak "yapıştır" deyin.

Kaydetmek yerine kopyalamayı tercih etmemizin sebebi, Fotoğraflar uygulamasında gereksiz yer kaplamamaktır. Aynı animojiyi tekrar göndermek istediğinizde iMessage sohbetine dönüp kopyalayabilirsiniz.

Animoji fotoğrafı nasıl kopyalanır?

Normal şartlar altında bu mümkün değil ancak bir yöntem bulunuyor. Gönderdiğiniz ya da aldığınız animojiye dokunup açın. Ardından açılan animoji yakınlaştırın ve tam o sırada ekran görüntüsü alın.

Animojiyi daha düzgün şekilde kaydetmek için kırpma aracına başvurabilirsiniz. Kırptığınız animojiyi kırpma ekranında sol alttaki etkileşim butonuna basarak açtığınız menüden kopyalayabilirsiniz. Bu işlem sonunda kırpma ekranından çıkarken görüntüyü silerseniz telefonunuzda yer tutmamış olursunuz.