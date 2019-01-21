iPhone SE, Tekrardan Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi

Apple'ın indirimle tekrar satışa sunduğu iPhone SE telefonu kapış kapış gitti.

Apple’ın, iPhone SE cihazını düşük fiyat avantajından faydalanmak için tekrar satışa sunduğunun haberini yapmıştık. Şirket, telefonları çevirim içi mağazasına koyar koymaz deyim yerindeyse kapış kapış gitti. 32 GB ve 128 GB’lık versiyonlar çıkar çıkmaz tükendi.

Apple, telefonun 32 GB’lık versiyonunu 349 dolardan 249 dolara, 128 GB’lık versiyonunu ise 449 dolardan 299 dolara düşürmüştü. Her iki cihaz için de Silver, Space Grey, Gold ve Rose Gold olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunmuştu. Şirketin tekrar böyle bir uygulamaya gidip gitmeyeceği belli değil.

Tekrar satışa sunulan bu telefonlar, elde kalmış ve kutusu açılmamış cihazlardı. Yani, şirket elinde kalan ürünleri eritirken, müşteriler de ucuz fiyatlardan faydalandı. Apple, daha önce iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone X cihazlarının satışını geçtiğimiz Eylül ayında durdurmuştu. Kasım ayındaysa iPhone X’ların üretimine tekrar başlanmıştı.