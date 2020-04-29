OmniVision, Yeni 64 MP Görüntü Sensörünü Tanıttı

OmniVision, OV64B adlı dünyanın ilk 1/2 inç 64 MP görüntü sensörünü tanıttı. Günümüzde yüksek megapikselli kameralara alışkın olsak da, yeni sensör piksel ve sensör boyutunda çığır açıyor.

Akıllı telefonlar kamera yetenekleriyle, fotoğraf makinelerini unutturdu. Bazı üreticiler kullanıcılara en yüksek megapikseli sunmak için yoğun bir savaş verirken OmniVision, üst düzey akıllı telefonlar için yeni ultra ince görüntü sensörünü tanıttı.

OmniVision'ın OV64B adını verdiği yeni sensörü 64 MP ve sadece 1/2 inç boyutunda. Yeni 64 MP kamera sensörü boyutuyla bir ilk olmayı başarırken pikselleri yalnızca 0,7 mikrona kadar küçülterek endüstride standartları yeniden belirliyor.

Omnivision'ın yeni sensöründe daha küçük piksellere odaklanıyor

OV64B, 64 milyon pikseli 1/2 inçlik bir görüntü sensörüne sığdırmak için pikselleri daha da küçülterek akıllı telefon kameralarında çığır açıyor. Sensörün 1/2 inçlik boyutu, iPhone 11 ve Google Pixel 4 gibi telefonlardaki 1/2.55 inçlik sensörlerden biraz daha büyük, ancak çözünürlük tarafında daha fazlasını vadediyor.

OmniVision'ın yeni sensörü, daha fazla ışığa veya 64 MP gibi yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ihtiyaç duyduğunuzda 1.4 mikrona eş değer performansa sahip 16 MP görüntüler yakalamak için 4 hücreli bir renk filtresi (Quad Bayer) kullanıyor. Ayrıca 16 megapiksele kadar video modları için 3 pozlamalı, kademeli HDR zamanlamasını da destekliyor.

OV64B, 8K 30 FPS'ye kadar video kaydını destekliyor

OV64B kamera sensörü 8K/30 FPS, 4K/60 FPS video veya elektronik görüntü sabitleme ile 4K/30 FPS video çekebilmeye olanak sağlıyor. Ayrıca sensör, tam çözünürlükte 15 fps'ye kadar 64 MP fotoğraflar yakalayabiliyor. OmniVision, yeni sensöründe özellikle düşük ışık koşullarında otomatik netleme doğruluğunu artıran 2x2 mikro lensli (ML-PDAF) dahili faz algılama AF sensörleri kullanıyor.

Samsung ISOCELL Bright GW1 de aynı şekilde hem 16 MP hem de yeniden mozaiklendirilmiş 64 MP görüntüler çekebilen dört filtreli bir 64 MP görüntü sensörü. Ancak Samsung'un sensörü daha büyük ve 1/7 inçlik bir sensörde 0.8 mikrometre pikseller kullanıyor. Ancak OmniVision, OV64B ile daha ince akıllı telefonları hedefleyerek rakiplerinden ayrılıyor.