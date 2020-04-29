Samsung, 250 MP ISOCELL Kamera Sensörü Geliştiriyor Olabilir

Samsung, akıllı telefonlardaki megapiksel savaşını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Güney Koreli teknoloji devinin 150 MP kamera sensörünün ardından, şimdi de 250 MP ISOCELL sensör üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Samsung, geçtiğimiz yıl 64 MP kamera sensörünü Sony'nin 48 MP sensörüne rakip olarak sunduğundan beri çalışmalarına hız verdi ve yeni nesil amiral gemisi Galaxy S20 Ultra'da 108 MP sensör kullandı. Şirket yakın gelecekte ise 600 MP görüntü sensörü geliştirmeyi planladığını açıklamıştı.

Çin'den gelen yeni bir iddia, Samsung'un 150 MP ISOCELL kamera sensörü üretimini tamamladığını ve 250 MP ISOCELL sensörü geliştirmeye başladığını öne sürdü. Yeni 250 MP sensörün boyutu veya özellikleri henüz açıklanmamış olsa da, 1 inç veya daha büyük bir sensör olması mümkün. Bir akıllı telefonun içine böylesine büyük bir sensörün nasıl sığdırılacağı ise tam bir muamma.

Samsung, megapiksel savaşında bir adım önde olmaya çalışıyor

Samsung'un 64 MP S5KGW2 kamera sensörü 1/1.72 inç boyutundayken, 108 MP S5KHM1 sensörü 1/1.33 inç boyutunda. Şirket, büyük olasılıkla 27 MP durağan görüntüler için 9'u 1 arada Nonacell piksel gruplama teknolojisini kullanacak. Samsung'un 250 MP ISOCELL kamera sensörü hakkında önümüzdeki yıl daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor.

250 MP ISOCELL sensör, akıllı telefonlar için geliştiriliyorsa önümüzdeki yıllarda Samsung ya da ortaklarından Xiaomi'nin amiral gemisi telefonlarından birinde kullanılabilir. 150 MP sensörün Xiaomi tarafından ilk kez bu yılki bir amiral gemisi akıllı telefonda kullanılacağı, OPPO ve Vivo'nun ise 2021'in ilk yarısında üst düzey akıllı telefonlarında kullanacağı bildiriliyor.

Samsung'un bu yılki Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 telefonlarında yine 108 MP sensörleri kullanması bekleniyor. Şirketin, Galaxy S20 Ultra'da kullandığı 108 MP kamera sensörünün özelliklerini tanıttığı videoyu buradan izleyebilirsiniz.