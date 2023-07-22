Netflix, bir grup genç korsanı konu alan One Piece mangasının ve animesinin canlı çekim dizi uyarlamasının resmi fragmanını yayınladı.

Normalde canlı çekim dizi ve filmlere karşı birçok izleyicinin ön yargısı bulunuyor ki bu da gayet hak verilebilir bir ön yargı. Bu ön yargı da ilk olarak Avatar: The Last Airbender faciası ile başlamıştı. Ancak yıllar geçtikçe stüdyolar gelişti, teknoloji gelişti ve canlı çekim diziler de bu dolayda gelişti.

One Piece’in canlı çekim dizisi için yayınlanan resmi fragmanında da bu açıkça görülüyor. Yapımcılar, orijinal hikayeye sadık kalarak, iyi bir oyuncu kadrosu seçerek ve bunları muhteşem görsel efektler ve sinematografi ile harmanlayarak harika bir iş çıkarmışlar.

One Piece dizisinin resmi fragmanı:

Yayın tarihi 31 Ağustos olarak belirlenen dizi, Eiichiro Oda'nın aynı adlı sevilen manga serisinin bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, vücudunu lastik gibi esnetebilen Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) adlı bir çocuğun Hasır Şapkalı Korsanlar adlı bir grup arkadaşıyla birlikte One Piece olarak bilinen ve kendisini Korsan Kral yapacak olan hazineyi aramak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Yeni fragmanda hızlı aksiyon sahneleri, neşeli bir mizah ve sayısız fantastik olay ve tehlikeli karşılaşma yer alıyor. Bu fragmanda gösterilmeyen oyuncular arasında Roronoa Zoro rolünde Mackenyu, Nami rolünde Emily Rudd, Usopp rolünde Jacob Romero ve Sanji rolünde Taz Skylar yer alıyor.

Siz One Piece canlı çekim dizisi fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi çıkınca izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.