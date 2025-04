One UI 7 ile Samsung Telefonlara Gelen Tüm Yeni Özellikler

One UI 7, dünya çapında kullanıma sunuldu. Peki Samsung telefonlara gelen yeni özellikler neler? İşte One UI 7 ile gelen tüm yenilikler.

Samsung’un Android 15 tabanlı One UI arayüzünün yeni sürümü One UI 7, son birkaç gündür dünya çapında yayımlanmaya başladı. Sürüm şu an itibarıyla ülkemizdeki Samsung telefonlar tarafından da erişilebilir durumda.

One UI 7, yeni yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere birçok yeniliği Samsung modellerine getirecek. Biz de bu içeriğimizde One UI 7 ile gelecek tüm özelliklere bakıyoruz. Aşağıdan bu özellikleri görebilirsiniz.

One UI 7 ile Samsung telefonlara gelen tüm özellikler

Galaxy AI özellikleri artık çok daha iyi!

Bir profesyonel gibi yazı yazma : Metin seçtiğinizde beliren 4 yıldız simgesine dokunarak Galaxy AI'ın yazma görevlerinde size yardımcı olmasını sağlayın. Yazım ve dil hatalarını düzeltme, tonu değiştirme, özetleme ve biçimlendirme yapabilirsiniz.

: Metin seçtiğinizde beliren 4 yıldız simgesine dokunarak Galaxy AI'ın yazma görevlerinde size yardımcı olmasını sağlayın. Yazım ve dil hatalarını düzeltme, tonu değiştirme, özetleme ve biçimlendirme yapabilirsiniz. Kaydedilmiş aramaları yazıya çevirin ve özetleyin: Görüşmenin tamamını Son Konuşmalar ekranında yazıya çevirmiş bir metin halinde görüntüleyebilir veya metnin hızlıca incelemek için özetleyebilirsinz.

Görüşmenin tamamını Son Konuşmalar ekranında yazıya çevirmiş bir metin halinde görüntüleyebilir veya metnin hızlıca incelemek için özetleyebilirsinz. Videolarınızdaki sesleri kaldırın veya ayarlayın: Ses silici, videolarınızdaki sesi tam doğru olarak elde etmenize yardımcı olur. Rüzgar veya kalabalık gürültüsü gibi istenmeyen sesleri kaldırabilirsiniz.

Ses silici, videolarınızdaki sesi tam doğru olarak elde etmenize yardımcı olur. Rüzgar veya kalabalık gürültüsü gibi istenmeyen sesleri kaldırabilirsiniz. Zahmetsizce görseller oluşturun: Çizim yardımı eğlenceli görseller oluşturmayı her zamankinden kolay hale getiriyor. Basit bir çizimle başlayın, bir görüntü ekleyin veya oluşturmak istediğiniz şeyi yazın ve çeşitli stillerde görseller ortaya çıkarın.

Çizim yardımı eğlenceli görseller oluşturmayı her zamankinden kolay hale getiriyor. Basit bir çizimle başlayın, bir görüntü ekleyin veya oluşturmak istediğiniz şeyi yazın ve çeşitli stillerde görseller ortaya çıkarın. Web sayfasında öne çıkanları sesli okuma ile dinleyin: Yazıları ve web sitelerini göz atarken öne çıkanları dinleyin veya bir haber sitesinde en çok okunan haberleri Samsung İnternet'te kesintisiz bir şekilde dinlemek için sıraya koyun.

Yazıları ve web sitelerini göz atarken öne çıkanları dinleyin veya bir haber sitesinde en çok okunan haberleri Samsung İnternet'te kesintisiz bir şekilde dinlemek için sıraya koyun. AI ile seç özelliğinde yararlı öneriler alın: AI ile seç özelliğini kullanarak ekranın bir bölümünü seçtiğiniz zaman seçtiğiniz şeye bağlı olarak yararlı işlemler önerilecek.

AI ile seç özelliğini kullanarak ekranın bir bölümünü seçtiğiniz zaman seçtiğiniz şeye bağlı olarak yararlı işlemler önerilecek. Ayarlar'da daha akıllı arama: Yapay zeka destekli doğal dil araması sayesinde ihtiyacınız olan şeyi bulmak daha kolay. Ayarlar'da arama yaparken, bulmaya çalıştığınız ayarın adını tam olarak bilmeseniz bile artık daha doğru ve ilgili sonuçlar elde edebileceksiniz.

Yapay zeka destekli doğal dil araması sayesinde ihtiyacınız olan şeyi bulmak daha kolay. Ayarlar'da arama yaparken, bulmaya çalıştığınız ayarın adını tam olarak bilmeseniz bile artık daha doğru ve ilgili sonuçlar elde edebileceksiniz. Yapay zeka özelliklerine hızla erişin: Hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, Galaxy AI özelliklerine artık hızlı bir kaydırma ile erişebilirsiniz. Uygulamalar edge panelini açmak için ekranın kenarından içeri doğru kaydırdığınızda panelin üst tarafında kullanışlı Galaxy AI özellikleri görünür.

Hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, Galaxy AI özelliklerine artık hızlı bir kaydırma ile erişebilirsiniz. Uygulamalar edge panelini açmak için ekranın kenarından içeri doğru kaydırdığınızda panelin üst tarafında kullanışlı Galaxy AI özellikleri görünür. Kullanışlı bilgilere anında erişin: Google Gemini'ye erişmek için Yan tuş'a basılı tutun. Yan tuş, Google Gemini veya diğer dijital asistan uygulamalarına köşeden kaydırma yerine hızlı bir şekilde erişmenin yeni bir yoludur. Yan tuşun yaptığı işi Ayarlar'dan değiştirebilirsiniz.

Google Gemini'ye erişmek için Yan tuş'a basılı tutun. Yan tuş, Google Gemini veya diğer dijital asistan uygulamalarına köşeden kaydırma yerine hızlı bir şekilde erişmenin yeni bir yoludur. Yan tuşun yaptığı işi Ayarlar'dan değiştirebilirsiniz. Tek istekle birden çok görev tamamlayın: Google Gemini artık Takvim, Notlar, Reminders ve Saat gibi Samsung uygulamaları ile sorunsuz şekilde bütünleştirilmiştir. Bu uygulamalardaki görevleri tek basit komutla Gemini'den gelen bilgileri kullanarak tamamlayabilirsiniz.

Google Gemini artık Takvim, Notlar, Reminders ve Saat gibi Samsung uygulamaları ile sorunsuz şekilde bütünleştirilmiştir. Bu uygulamalardaki görevleri tek basit komutla Gemini'den gelen bilgileri kullanarak tamamlayabilirsiniz. Bulmak için daire içine alın: Hâlihazırda gördüğümüz daire içine alarak bulma özelliğinde de yenilikler var. Artık kullanıcılar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan o anda duyduğunuz bir şarkıyı bile arayabilecek.

Önemli tasarım yenilikleri, kilit ekranında, Quick panel ve bildirimlerde değişiklikler

Görsel iyileştirmeler: Daha gelişmiş ve özgün bir görünümün keyfini çıkarın. One UI 7, tuşlar, menüler, bildirimler ve kontrol çubuğu dahil temel bileşenlere çarpıcı bir yeniden tasarım getirerek öğeler ve daireler sayesinde daha tutarlı bir görsel deneyim sağlıyor.

Daha gelişmiş ve özgün bir görünümün keyfini çıkarın. One UI 7, tuşlar, menüler, bildirimler ve kontrol çubuğu dahil temel bileşenlere çarpıcı bir yeniden tasarım getirerek öğeler ve daireler sayesinde daha tutarlı bir görsel deneyim sağlıyor. Yeniden tasarlanmış ana ekran: Tamamen yeni uygulamalar simgeleri, ihtiyacınız olan uygulamayı tanımayı kolaylaştıran yeni görsel metaforlar ve renk şeması sayesinde ana ekranınızda çok iyi görünecek. Widget'lar da daha renkli görüntüler ve daha tutarlı düzenlerle tamamen yeniden tasarlandı.

Tamamen yeni uygulamalar simgeleri, ihtiyacınız olan uygulamayı tanımayı kolaylaştıran yeni görsel metaforlar ve renk şeması sayesinde ana ekranınızda çok iyi görünecek. Widget'lar da daha renkli görüntüler ve daha tutarlı düzenlerle tamamen yeniden tasarlandı. Basitleştirilmiş ana ekran ızgarası: Ana ekranınız artık eskisinden daha iyi görünüyor. Yeni bir standart ızgara düzeni her şeyi simetrik durumda tutar ve One UI widget'larının standart boyutlarda kullanılmasını kolaylaştırır.

Ana ekranınız artık eskisinden daha iyi görünüyor. Yeni bir standart ızgara düzeni her şeyi simetrik durumda tutar ve One UI widget'larının standart boyutlarda kullanılmasını kolaylaştırır. Uygulamanızı ve widget stilinizi özelleştirin: Ana ekranınızın tam beğendiğiniz gibi görünmesini sağlayın. Artık uygulama simgelerinin boyutunu ayarlayabilir ve uygulama simgelerinin ve oradaki widget'ların altında metin etiketleri görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz.

Ana ekranınızın tam beğendiğiniz gibi görünmesini sağlayın. Artık uygulama simgelerinin boyutunu ayarlayabilir ve uygulama simgelerinin ve oradaki widget'ların altında metin etiketleri görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz. Görev çubuğunu otomatik olarak gizleyin: Bir uygulamayı açtığınız zaman görev çubuğunu otomatik olarak gizleyerek uygulamalarınız için daha fazla ekran alanı kazanabilirsiniz. Geri gelmesini sağlamak için ekranın altından yavaşça yukarı kaydırın.

Bir uygulamayı açtığınız zaman görev çubuğunu otomatik olarak gizleyerek uygulamalarınız için daha fazla ekran alanı kazanabilirsiniz. Geri gelmesini sağlamak için ekranın altından yavaşça yukarı kaydırın. Now bar sayesinde önemli görevler hakkında bilgi sahibi olun: Önemli bilgileri hızla kontrol edebilmeniz için Kilit ekranınızın alt tarafındaki Now bar devam etmekte olan görevler görünecek. Bu bilgiler medya kontrolleri, Çevirmen, Kronometre, Zamanlayıcı, Ses Kaydedici, Samsung Health ve daha fazlasını içeriyor.

Önemli bilgileri hızla kontrol edebilmeniz için Kilit ekranınızın alt tarafındaki Now bar devam etmekte olan görevler görünecek. Bu bilgiler medya kontrolleri, Çevirmen, Kronometre, Zamanlayıcı, Ses Kaydedici, Samsung Health ve daha fazlasını içeriyor. Saatinizin tam beğendiğiniz gibi görünmesini sağlayın: Varsayılan saat stilinde çizgilerin kalınlığını ayarlayabilir veya yeni animasyonlu saatlerden zevkinize uygun olanını deneyebilirsiniz, çeşitli yeni saat stilleri kullanabilirsiniz. Ayrıca saatinizi istediğiniz herhangi bir boyuta yeniden boyutlandırmanız da mümkün.

Ayrı bildirim panelleri ve quick paneller: Hızlı ayarlar için gerek duyduğunuz daha fazla alana sahip panelde anında erişin. Hızlı ayarlar panelini açmak için ekranın üst köşesinden aşağı kaydırın. Bildirim panelini açmak için ekranın üst tarafından herhangi bir yerden aşağı kaydırın.

Hızlı ayarlar için gerek duyduğunuz daha fazla alana sahip panelde anında erişin. Hızlı ayarlar panelini açmak için ekranın üst köşesinden aşağı kaydırın. Bildirim panelini açmak için ekranın üst tarafından herhangi bir yerden aşağı kaydırın. Quick panelinizi özelleştirin: Size uygun quick panel düzenini oluşturun. Düzenleme moduna girmek için quick panelin üst tarafındaki kalem simgesine dokunabilir ve sonra da tuşları ve kontrolleri tercihlerinize uyacak şekilde taşıyabilirsiniz.

Size uygun quick panel düzenini oluşturun. Düzenleme moduna girmek için quick panelin üst tarafındaki kalem simgesine dokunabilir ve sonra da tuşları ve kontrolleri tercihlerinize uyacak şekilde taşıyabilirsiniz. Canlı Bildirimler: Şu anda neler olup bittiğini takip edin. Canlı bildirimler size zamanlayıcılar, ses kayıtları, egzersizler ve daha fazlası gibi devam eden etkinliklerin ilerleme durumunu gösterir, böylece bunlarla ilgili hızlı eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Şu anda neler olup bittiğini takip edin. Canlı bildirimler size zamanlayıcılar, ses kayıtları, egzersizler ve daha fazlası gibi devam eden etkinliklerin ilerleme durumunu gösterir, böylece bunlarla ilgili hızlı eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bildirim düzeni: Bildirimlerdeki simgeler artık ana ekranınızda beliren simge ile aynı olacak ve böylece her bildirimi hangi uygulamanın gönderdiğini anlamak kolayşacak. Kart destesi halinde gruplandırılmış bildirimler göreceksiniz.

Başka neler var?

Yeni kamera düzeni: Kamera tuşları, kontrolleri ve modları, ihtiyaç duyduğunuz özellikleri bulmanızı kolaylaştırmak ve çektiğiniz fotoğrafın veya kaydettiğiniz videonun daha net bir ön izlemesini sunmak için yeniden düzenlendi.

Kamera tuşları, kontrolleri ve modları, ihtiyaç duyduğunuz özellikleri bulmanızı kolaylaştırmak ve çektiğiniz fotoğrafın veya kaydettiğiniz videonun daha net bir ön izlemesini sunmak için yeniden düzenlendi. Gelişmiş yakınlaştırma kontrolleri: Doğru yakınlaştırma düzeyini seçmek artık daha kolay. Artık varsayılan olarak 2x yakınlaştırma düğmesi var ve bir lens seçtikten sonra ek yakınlaştırma seçenekleri beliriyor.

Doğru yakınlaştırma düzeyini seçmek artık daha kolay. Artık varsayılan olarak 2x yakınlaştırma düğmesi var ve bir lens seçtikten sonra ek yakınlaştırma seçenekleri beliriyor. Video kaydederken ses çalın: Artık dinlediğiniz müziği, podcast'leri veya diğer ses içeriklerini kesintiye uğratmadan video kaydedebilirsiniz. Bunun için gelişmiş video seçeneklerinde ses çalmayı açmanız yeterli.

Artık dinlediğiniz müziği, podcast'leri veya diğer ses içeriklerini kesintiye uğratmadan video kaydedebilirsiniz. Bunun için gelişmiş video seçeneklerinde ses çalmayı açmanız yeterli. Videolarda düzenlemelerinizi kolayca geri alın: Artık videoları düzenlerken dönüştürmeler, filtreler ve ton değişiklikleri gibi işlemler için "Geri Al" ve "Yinele" seçenekleri var.

Artık videoları düzenlerken dönüştürmeler, filtreler ve ton değişiklikleri gibi işlemler için "Geri Al" ve "Yinele" seçenekleri var. Simge durumuna küçültülmüş uygulamalar için ön izlemeler: Aynı uygulamadan birden çok açılır pencere simge durumuna küçültüldüğü zaman bunlar bir tek simge hâlinde birleştirilecek. Simgeye dokunulması, uygulamadaki tüm açık pencerelerin ön izlemesini göstererek istediğiniz pencereyi kolayca seçmenize olanak verecek.

Aynı uygulamadan birden çok açılır pencere simge durumuna küçültüldüğü zaman bunlar bir tek simge hâlinde birleştirilecek. Simgeye dokunulması, uygulamadaki tüm açık pencerelerin ön izlemesini göstererek istediğiniz pencereyi kolayca seçmenize olanak verecek. Alarmlarınızı gruplandırın: Saat uygulamasında birlikte kontrol etmek istediğiniz alarmların gruplarını oluşturun. Aynı gruptaki tüm alarmları tek dokunuşla kapatabilirsiniz.

Saat uygulamasında birlikte kontrol etmek istediğiniz alarmların gruplarını oluşturun. Aynı gruptaki tüm alarmları tek dokunuşla kapatabilirsiniz. Gelişmiş dosya seçimi: Yeni Dosya Seçici, çeşitli uygulamalarda dosya eklemeyi ve seçmeyi kolaylaştıracak. Farklı depolama konumları ve kategorileri arasında geçiş yapmak daha basit hâle gelirken ve doğru dosyaları aramanızı sağlamak için ön izlemeler gösterilecek.

Yeni Dosya Seçici, çeşitli uygulamalarda dosya eklemeyi ve seçmeyi kolaylaştıracak. Farklı depolama konumları ve kategorileri arasında geçiş yapmak daha basit hâle gelirken ve doğru dosyaları aramanızı sağlamak için ön izlemeler gösterilecek. Telefonunuzun çalınması durumunda verilerinizi koruyun: Hırsızlığa karşı yeni koruma özellikleri, telefonunuzun çalınması durumunda uygulamalarınızı ve verilerinizi korumaya yardımcı olacak. Hırsızlık belirlendiği veya ağ bağlantınız kesildiği takdirde ekran otomatik olarak kilitlenir veya Android Find My adresine giderek ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz.

Hırsızlığa karşı yeni koruma özellikleri, telefonunuzun çalınması durumunda uygulamalarınızı ve verilerinizi korumaya yardımcı olacak. Hırsızlık belirlendiği veya ağ bağlantınız kesildiği takdirde ekran otomatik olarak kilitlenir veya Android Find My adresine giderek ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz. Güç tasarrufu için daha fazla seçenek: Artık telefonunuz güç tasarrufu modunda olduğu sırada neler olacağı üzerinde daha fazla kontrole sahipsiniz. Sizin için doğru olan şekilde pil miktarı tasarruf etmek için tam olarak sınırlamak istediğiniz özellikleri seçebileceksiniz ve onları mod açıkken bile değiştirebileceksiniz.

Artık telefonunuz güç tasarrufu modunda olduğu sırada neler olacağı üzerinde daha fazla kontrole sahipsiniz. Sizin için doğru olan şekilde pil miktarı tasarruf etmek için tam olarak sınırlamak istediğiniz özellikleri seçebileceksiniz ve onları mod açıkken bile değiştirebileceksiniz. Yeni şarj efekti: Şarjataktığınız zaman şarj teydi daha küçük görünmekte ve bir engelleme olmaması için ekranın ortası yerine altında belirecek.

Şarjataktığınız zaman şarj teydi daha küçük görünmekte ve bir engelleme olmaması için ekranın ortası yerine altında belirecek. Geliştirilmiş ekran kontrolleri: Asistan menüsü artık ekranı kontrol etmenize yardımcı olmak için daha fazla şey yapıyor. Artık yalnızca bir kaydırma hareketiyle dokunabilir çift dokunabilirsiniz ve basılı tutabilirsiniz.

Asistan menüsü artık ekranı kontrol etmenize yardımcı olmak için daha fazla şey yapıyor. Artık yalnızca bir kaydırma hareketiyle dokunabilir çift dokunabilirsiniz ve basılı tutabilirsiniz. İyileştirilmiş kişiler listesi: Daha tutarlı bir deneyim için, aynı kişi listesi artık hem "Telefon" uygulamasında hem de "Kişiler" uygulamasında görünecek.

Daha tutarlı bir deneyim için, aynı kişi listesi artık hem "Telefon" uygulamasında hem de "Kişiler" uygulamasında görünecek. Yeni Game Booster ile oyun deneyiminizi güçlendirin: Game Booster'ın oyun içi paneli, aksiyondan ayrılmaksızın ayarları hızla değiştirmeyi kolaylaştıran şekilde yeniden tasarlandı.

Game Booster'ın oyun içi paneli, aksiyondan ayrılmaksızın ayarları hızla değiştirmeyi kolaylaştıran şekilde yeniden tasarlandı. Her oyun için performans belirleyin: Game Booster artık ayrı ayrı her oyun için performans ayarları yapmanıza olanak veriyor. Bazı oyunları yüksek performansa, bazılarını ise daha uzun bir oyun süresi için pilden tasarruf etmeye ayarlayabilirsiniz.

One UI 7 nasıl yüklenir?