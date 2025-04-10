One UI 7, Türkiye'deki Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip6 ve Galaxy Z Fold6 modelleri için kullanıcıların erişimine açıldı. Sürümü nasıl yükleyeceğinizi anlattık.

Samsung kullanıcılarının büyük merakla beklediği Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde resmen yayımlandı. Güncelleme, yapay zekâ özellikleri başta olmak üzere birçok yeniliği Samsung telefonlara getiriyordu.

One UI 7, bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıcıların erişimine açıldı. Eğer destekleyen bir telefonunuz varsa sürümü yükleyebilirsiniz.

One UI 7 nasıl yüklenir?

Adım #1: Telefonunuzu açın ve “Ayarlar”a girin.

Telefonunuzu açın ve “Ayarlar”a girin. Adım #2: Buradan “Yazılım Güncellemesi” bölümünü seçin.

Buradan “Yazılım Güncellemesi” bölümünü seçin. Adım #3: “İndir ve Yükle” seçeneğine basarak One UI 7’yi yükleyin.

OneUI 7, gelişmiş yazışma araçlarından kullanışlı arama özetlerine kadar birçok seveceğiniz özelliği telefonunuza getirecek, daha gelişmiş bir yapay zekâ deneyimi sunacak. Aşağıdan yeni özelliklere ve One UI 7 güncellemesi alan telefonlara ulaşabilirsiniz.

One UI 7 ile gelen en iyi özellikler

One UI 7 alacak telefonlar