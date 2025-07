Samsung, Android 16 tabanlı arayüzü One UI 8'in dördüncü beta sürümünü de yayımladı. Bu beta sürüm, One UI 8'in kararlı sürümü öncesindeki son test sürümü olabilir. Peki bu sürümle telefonlara hangi yenilikler gelecek?

Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'de fena çuvallayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 için çalışmalara çoktan başladı. Hatta şirket, One UI 8'in 3 beta sürümü bir süredir test ediliyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, One UI 8'in dördüncü beta sürümünü Galaxy S25 modelleri için resmen yayımladı. Böylelikle kullanıcılara sunulacak yeni özellikler gün yüzüne çıkmış oldu.

İşte One UI 8'in dördüncü beta sürümünde yer alan yenilikler

Şu an için Almanya'da yayımlanmış olan "S938BXXU5ZYGB" kodlu beta sürüm, yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Bu bağlamda; daha önceki beta sürümlerde tespit edilen Galaxy Al yanıt önerileri hataları, "parmak izi okuyucu sensör yanıt vermiyor" hatası, ön kameranın titreme sorunu ile DeX kullanırken ortaya çıkan tam ekran sorunu düzeltilmiş durumda. Yine daha önce tespit edilen ufak tefek hatalar da düzeltildi.

Sektör kaynakları, One UI 8'in dördüncü beta sürümünün kararlı sürüm öncesi son test sürümü olabileceğini düşünüyorlar. Eğer bu düşünce doğru çıkarsa Samsung, oldukça yakın bir gelecekte Android 16 macerasını resmen başlatabilir. Samsung Galaxy S25 ailesi ile başlayacak güncelleme periyodunun diğer modellere ne zaman yayılacağı şimdilik belli değil.