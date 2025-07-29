One UI 8 kodlarında yapılan bir keşif, Samsung'un radikal bir çalışma içerisinde olduğunu ortaya koydu. Samsung, Android'in en önemli özelliklerinden ROM'ları yasaklayacak gibi görünüyor.

Açık kaynak kodlu Android telefon dünyasının en önemli özelliklerinden bir tanesi, istenilmesi hâlinde sınırsız özelleştirme imkânı sunulabilmesidir. Dileyen kullanıcılar, bağımsız geliştiriciler tarafından hazırlanmış ve "ROM" olarak isimlendirilen özel Android sürümleri ile telefonlarını bambaşka bir hâle getirebilirler. Ancak Android telefon dünyasının bir numarası olan Samsung, bu imkândan uzaklaşacak gibi görünüyor.

One UI 8 kodlarını inceleyen bağımsız bir geliştirici, Samsung'un bu arayüz ile önyükleyici kilidini açma özelliğini devre dışı bırakacağını tespit etti. Aslına bakacak olursak Samsung, daha önce bu özelliği sadece ABD'deki bazı modellerde kapatmıştı. Ancak yeni keşif, Samsung'un yeni kararının küresel çapta geçerli olmaya başlayacağını düşündürüyor.

Samsung telefonlarda ROM devri sona erebilir!

Önyükleyici kilidini açma özelliğinin devre dışı bırakılması demek, bir telefon üzerindeki tam hâkimiyetin kaybolması demek. Mesela Samsung telefona ROM yüklemek isteyen bir kullanıcı için önyükleyici kilidinin açık olması gerekiyor. Eğer Samsung bu özelliği küresel çapta uygulamaya koyarsa Galaxy telefon sahipleri, One UI 8'e geçiş yaptıktan sonra bir daha özel arayüz kullanamayabilirler.

Samsung, One UI 8 kodlarında tespit edilen durumla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bazı kullanıcılara göre bu durum, bir hatadan ibaret. Bazı kullanıcılar ise One UI 8 arayüzünde de önyükleyici kilidini açma özelliğini çalıştıramadıklarını söylüyorlar. Hâl böyle olunca Samsung telefonları neyin beklediğine dair bir şey söylemek çok zor...