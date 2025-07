Samsung'un One UI 8 dağıtımının ardından kullanıma sunmayı planladığı One UI 8.5 güncellemesinin geleceği Samsung telefonları sizler için listeledik.

Samsung hâlihazırda bırakın One UI 8'i, One UI 7'yi bile henüz uyumlu tüm telefonlarına sunamamış olsa da şirket One UI 8'in ardından One UI 8.5 güncellemesinin testlerine başlamış durumda. Peki One UI 8.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?

Aslında bu güncellemde ilginç olan şey, daha öncekilerde alıştığımız gibi 8.1 ya da 8.1.1 olarak değil, direkt 8.5 adıyla gelecek olması. Samsung daha önce bu “.5” sürümlerini kullanmıştı ama en son 2020’de One UI 2.5 ile görmüştük. Yani bu isimlendirme yıllar sonra geri dönüyor.

One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy M06, M05

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Bu liste, şu anda One UI 8.0'ı destekleyen cihazların çoğunu kapsıyor. Herhangi bir değişiklik oldukça listeyi güncellemeye devam edeceğiz.

One UI 8.5 güncellemesi ne zaman gelecek?

Şirket, One UI 8.5’in çıkış tarihiyle ilgili henüz resmî bir bilgi paylaşmadı ancak gelen bilgilere göre bu güncelleme, Android 16 tabanlı olmaya devam edecek ve ilk olarak 2026’nın başında (muhtemelen Ocak ya da Şubat’ta), Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak. Daha sonra da kademeli olarak diğer Galaxy modellerine dağıtılacak.