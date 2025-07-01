Samsung hâlihazırda bırakın One UI 8'i, One UI 7'yi bile henüz uyumlu tüm telefonlarına sunamamış olsa da şirket One UI 8'in ardından One UI 8.5 güncellemesinin testlerine başlamış durumda. Peki One UI 8.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?
Aslında bu güncellemde ilginç olan şey, daha öncekilerde alıştığımız gibi 8.1 ya da 8.1.1 olarak değil, direkt 8.5 adıyla gelecek olması. Samsung daha önce bu “.5” sürümlerini kullanmıştı ama en son 2020’de One UI 2.5 ile görmüştük. Yani bu isimlendirme yıllar sonra geri dönüyor.
One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9, Tab A9+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25, A24, A12
- Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)
- Galaxy A06 (LTE/5G)
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
- Galaxy M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15
- Galaxy M06, M05
- Galaxy F56, F55, F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16, F15, F14 (LTE)
- Galaxy F06, F05
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Bu liste, şu anda One UI 8.0'ı destekleyen cihazların çoğunu kapsıyor. Herhangi bir değişiklik oldukça listeyi güncellemeye devam edeceğiz.
One UI 8.5 güncellemesi ne zaman gelecek?
Şirket, One UI 8.5’in çıkış tarihiyle ilgili henüz resmî bir bilgi paylaşmadı ancak gelen bilgilere göre bu güncelleme, Android 16 tabanlı olmaya devam edecek ve ilk olarak 2026’nın başında (muhtemelen Ocak ya da Şubat’ta), Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak. Daha sonra da kademeli olarak diğer Galaxy modellerine dağıtılacak.