Samsung'un One UI arayüzünün yeni güncellemesi One UI 8, bazı Samsung telefonlar için son büyük güncelleme olacak. İşte o liste!

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini telefonlarına dağıtmaya devam ederken, bir yandan da bir sonraki sürüm olan One UI 8 için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre beta süreci yavaş yavaş başlamış durumda ve kararlı sürüm de yaz aylarında kullanıcılara sunulacak.

Ancak bu yeni güncelleme, bazı Samsung telefonlar için son büyük sistem güncellemesi olacak. Yani aşağıdaki listede yer alan telefonlar, One UI 8 sonrasında artık büyük güncellemeler almayacak. Yine de One UI 8.1 gibi küçük güncellemeler ve güvenlik güncellemeleri bir süre daha gelmeye devam edecek.

Son büyük güncellemesi One UI 8 olacak telefonlar

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73 5G

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy M05

Galaxy F14

Galaxy F05

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Eğer telefonunuz bu listede yer alıyorsa ve gelecek büyük güncellemeleri almak istiyorsanız, One UI 8 sonrasında yeni bir modele geçmeniz gerekebilir. Yine de telefonların güncelleme ömrünü tamamlaması o telefonu değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmiyor elbette. Bu kısım tamamen kullanıcıya kalmış.