Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung'un One UI 8.5 Güncellemesi, Kontrol Panelinde Daha Fazla Özgürlük Sağlayacak

Samsung'un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi ile birlikte kontrol paneli ilk kez baştan aşağı özelleştirilebilir bir yapıya kavuşacak.

Samsung'un One UI 8.5 Güncellemesi, Kontrol Panelinde Daha Fazla Özgürlük Sağlayacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi, kullanıcıların cihaz deneyimini tamamen değiştirecek yeniliklerle geliyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre yeni güncelleme, kontrol panelini “tamamen özelleştirilebilir” hâle getirecek. Paylaşılan ekran görüntüleri, panelin artık çok daha modüler bir yapıya sahip olacağını ve kullanıcıların istemedikleri bölümleri tamamen kaldırabileceğini gösteriyor.

En dikkat çekici değişiklik ise klasik Wi-Fi ve Bluetooth kısmının tamamen kaldırılabilmesi. Bu da Samsung’un, kullanıcıya "gerçek anlamda" kendi panelini sıfırdan şekillendirme özgürlüğü verdiğini kanıtlıyor. Yani kısacası artık sadece ikonları taşıyıp dizmekle kalmayacak, hangi özelliklerin görünür olacağına da siz karar vereceksiniz.

Samsung’un bu alandaki en büyük devrimi olabilir

One UI 8.5

Bunların yanı sıra ses, parlaklık ya da hızlı ayarlar gibi modüller de tamamen özgürce düzenlenebilecek, yani panel, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir arayüze dönüşecek.

Eğer sızıntılar doğru çıkarsa Samsung’un bu güncellemesi, kontrol paneli için yıllardır yapılan en büyük yenileme olmuş olacak. Yine de bu tarz erken sürümlerde şirketlerin yeni bir şeyler denediğini ve bunları daima kararlı sürüme aynı şekilde getirmediğini hatırlatalım.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı
Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim