Samsung'un One UI 8.5 Güncellemesi, Kontrol Panelinde Daha Fazla Özgürlük Sağlayacak

Samsung'un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi ile birlikte kontrol paneli ilk kez baştan aşağı özelleştirilebilir bir yapıya kavuşacak.

Samsung’un merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesi, kullanıcıların cihaz deneyimini tamamen değiştirecek yeniliklerle geliyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre yeni güncelleme, kontrol panelini “tamamen özelleştirilebilir” hâle getirecek. Paylaşılan ekran görüntüleri, panelin artık çok daha modüler bir yapıya sahip olacağını ve kullanıcıların istemedikleri bölümleri tamamen kaldırabileceğini gösteriyor.

En dikkat çekici değişiklik ise klasik Wi-Fi ve Bluetooth kısmının tamamen kaldırılabilmesi. Bu da Samsung’un, kullanıcıya "gerçek anlamda" kendi panelini sıfırdan şekillendirme özgürlüğü verdiğini kanıtlıyor. Yani kısacası artık sadece ikonları taşıyıp dizmekle kalmayacak, hangi özelliklerin görünür olacağına da siz karar vereceksiniz.

Samsung’un bu alandaki en büyük devrimi olabilir

Bunların yanı sıra ses, parlaklık ya da hızlı ayarlar gibi modüller de tamamen özgürce düzenlenebilecek, yani panel, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir arayüze dönüşecek.

Eğer sızıntılar doğru çıkarsa Samsung’un bu güncellemesi, kontrol paneli için yıllardır yapılan en büyük yenileme olmuş olacak. Yine de bu tarz erken sürümlerde şirketlerin yeni bir şeyler denediğini ve bunları daima kararlı sürüme aynı şekilde getirmediğini hatırlatalım.