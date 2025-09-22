Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Geçmişte Android Beam ile kullanılan ve cihazların birbirleriyle yakınlaştırılması sonucu çalışan yöntem, yenilenmiş hâliyle Samsung telefonlara geliyor.

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, One UI 8 güncellemesini yeni yeni kullanıcılarına sunmaya başlamışken, sızdırılan One UI 8.5 detayları şimdiden gündeme oturdu. Ortaya çıkan bilgilere göre Özel Ekran modu ve Otomatik Çağrı Filtreleme gibi yeni özelliklerin yanı sıra uzun yıllar önce rafa kaldırılan NFC tabanlı dosya paylaşım özelliği Quick Share ile geri dönüyor olabilir.

Geçmişte Android Beam ile kullanılan ve cihazların birbirine yaklaştırılmasıyla çalışan bu yöntem, bu kez daha hızlı Wi-Fi Direct teknolojisiyle desteklenecek. Kullanıcılar, NFC üzerinden dosya aktarımı başlatırken kişiselleştirilebilir animasyonlar da ekleyebilecek.

Samsung'dan Apple’ın “NameDrop” hamlesine yanıt geliyor

2

Sızdırılan bilgiler, One UI 8.5’in iOS 26’daki “NameDrop” özelliğine benzer bir özellik sunabileceğini belirtiyor. Her ne kadar Quick Share hâlihazırda pek çok ihtiyacı karşılıyor olsa da NFC yakınlık tabanlı paylaşımın geri dönüşü Samsung’un kullanıcı deneyimini daha basit ve eğlenceli hâle getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Google’ın kendi Quick Share sürümünde de bulunan bu özellik, bugüne kadar pek kullanılmıyordu ancak Samsung’un bu özelliği yeniden ön plana çıkarması, rakiplerine karşı elini güçlendirecek gibi.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar (One UI 8’den Sıra Gelirse...) One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar (One UI 8’den Sıra Gelirse...)
Samsung Gaza Bastı: One UI 9'a Dair İlk İpuçları Ortaya Çıktı Samsung Gaza Bastı: One UI 9'a Dair İlk İpuçları Ortaya Çıktı
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim