Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Geçmişte Android Beam ile kullanılan ve cihazların birbirleriyle yakınlaştırılması sonucu çalışan yöntem, yenilenmiş hâliyle Samsung telefonlara geliyor.

Samsung, One UI 8 güncellemesini yeni yeni kullanıcılarına sunmaya başlamışken, sızdırılan One UI 8.5 detayları şimdiden gündeme oturdu. Ortaya çıkan bilgilere göre Özel Ekran modu ve Otomatik Çağrı Filtreleme gibi yeni özelliklerin yanı sıra uzun yıllar önce rafa kaldırılan NFC tabanlı dosya paylaşım özelliği Quick Share ile geri dönüyor olabilir.

Geçmişte Android Beam ile kullanılan ve cihazların birbirine yaklaştırılmasıyla çalışan bu yöntem, bu kez daha hızlı Wi-Fi Direct teknolojisiyle desteklenecek. Kullanıcılar, NFC üzerinden dosya aktarımı başlatırken kişiselleştirilebilir animasyonlar da ekleyebilecek.

Samsung'dan Apple’ın “NameDrop” hamlesine yanıt geliyor

Sızdırılan bilgiler, One UI 8.5’in iOS 26’daki “NameDrop” özelliğine benzer bir özellik sunabileceğini belirtiyor. Her ne kadar Quick Share hâlihazırda pek çok ihtiyacı karşılıyor olsa da NFC yakınlık tabanlı paylaşımın geri dönüşü Samsung’un kullanıcı deneyimini daha basit ve eğlenceli hâle getirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Google’ın kendi Quick Share sürümünde de bulunan bu özellik, bugüne kadar pek kullanılmıyordu ancak Samsung’un bu özelliği yeniden ön plana çıkarması, rakiplerine karşı elini güçlendirecek gibi.