Samsung, mobil arayüz yazılımı One UI’ı düzenli aralıklarla beta güncellemeleriyle test etmeye devam ediyor. Bu güncellemeler, yeni özellikleri deneme fırsatı sunarken aynı zamanda sistemdeki hataları da ortaya çıkarıyor. Son yayımlanan sürüm ise Galaxy S25 kullanıcılarına yönelik dikkat çekici bir yenilik barındırıyor.

Samsung, Galaxy S25 serisine One UI 8’in beşinci beta güncellemesini yayımladı. Yeni gelen bu güncellemeyle birlikte önceki sürümlerdeki fark edilen hatalar düzeltilirken, kilit ekranına da yepyeni bir saat özelliği eklendi.

Beşinci beta güncellemesiyle birlikte “Adaptive Clock” yani uyarlanabilir saat özelliği geldi. Bu özellik aslında daha önce sızdırılan beta sürümlerinde ortaya çıkmıştı. Kilit ekranındaki saatin yazı tipi, yeri ve düzeni artık duvar kâğıdında görünen objeye göre şekil değiştiriyor. Yani saat, duvar kâğıdındaki boşluklara uyum sağlayarak daha hareketli bir görünüm kazanıyor.

One UI 8'in yeni beta güncellemesi

Özelliğin doğru şekilde çalışması için arka plandan net şekilde ayırt edilebilen bir obje, insan ya da hayvan içeren duvar kâğıdı kullanmak gerekiyor. Kullanıcı, kilit ekranı özelleştirme menüsünde saati objenin etrafına taşıdığında saat otomatik olarak şekil değiştiriyor ve görünüme uyum sağlıyor.

Adaptive Clock özelliğini kullanma adımları

Kilit ekranı özelleştirme ekranına girip saate dokunun.

Süslü tasarımlar yerine basit bir saat seçeneği seçin.

Font and Colour (Yazı Tipi ve Renk) bölümünden animasyonlu ikinci seçeneği işaretleyin.

Style (Stil) sekmesinde üst üste (stacked) veya yatay tasarımı tercih edebilirsiniz.

One UI 8’in yeni beta sürümü, Galaxy S25 sahiplerine hem daha sorunsuz bir kullanım deneyimi sunuyor hem de kilit ekranında uyarlanabilir saat özelliğini deneme şansı veriyor. Kısacası güncellemeyle birlikte hem hatalar düzelicek hem de yeni saat stiliyle kullanıcılara ek bir yenilik sunulacak.