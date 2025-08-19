One UI 8 Beta, Eylül Ayında Bu Samsung Telefonlara da Gelecek (Liste Genişlemeye Başladı)

One UI 8 Beta yakında daha fazla Samsung telefona gelecek ve bugün ortaya çıkan yeni listeye göre Eylül ayında 9 telefon daha Beta'ya kavuşacak.

Samsung, One UI 7 güncellemesinde yaşanan gecikmelerden sonra One UI 8 geliştirme sürecinde bu kez daha hızlı ilerliyor. Android 16 tabanlı yeni güncellemenin ilk betasını Galaxy S25 serisine özel olarak yayınlayan şirket, kısa süre önce betayı diğer modellere de açmıştı.

Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 çoktan güncellemeyi alırken, listeye önümüzdeki ay daha fazla Samsung telefonun ekleneceği açıklandı.

Eylül ayında One UI 8 beta alacak Samsung telefonlar

One UI 8 Beta

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A35 5G

One UI 8 betasına katılmak için yalnızca uyumlu bir Galaxy telefona sahip olmak yeterli değil. Aynı zamanda beta süreçlerinin aktif olduğu ülkelerden birinde yaşıyor olmanız gerekiyor. Şu an için beta sürümleri Kore, ABD, İngiltere ve Hindistan kullanıcılarına açık ama Samsung bu bölgeleri daha da genişleteceğini söylüyor.

Beta güncellemeleri kullanıcılara parti parti sunulduğundan, telefon modelinize göre daha erken veya daha geç almanız mümkün. Bu sebeple sık sık Samsung Members uygulamasındaki One UI 8 beta kısmını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.
Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/08/19/one-ui-8-beta-is-coming-to-these-samsung-phones-next-month
En Güncel Haberler