Teknoloji dünyasında dayanıklılık odaklı cihazlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Özellikle saha çalışmaları ve endüstriyel ortamlar için geliştirilen tablet modelleri, kullanıcıların zorlu koşullarda bile kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Samsung da bu ihtiyaca yanıt veren yeni bir modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition ile bu alandaki ürün gamını genişletti.

Samsung, zorlu şartlarda çalışmak zorunda kalanlar için Galaxy Tab Active 5’in yeni sürümünü duyurdu. Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition adıyla gelen bu model, sahada görev yapanlar ya da endüstriyel ortamlarda cihazını güvenle kullanmak isteyenler için özel olarak tasarlandı.

Suya, toza ya da sert bir düşmeye maruz kalsa bile kolay kolay pes etmeyen Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, tam anlamıyla zorlu şartlara göre hazırlanmış. Cihaz; MIL-STD-810H askeri sertifikası, Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması ve IP68 su-toz dayanıklılığı ile geliyor.

Samsung Galaxy Tab Active 5 özellikleri

Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, hem zorlu koşullara dayanıklı yapısıyla hem de iş dünyasına yönelik sunduğu yazılım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Dayanıklılığı kadar donanım gücüyle de öne çıkan tablet, günlük kullanımın yanı sıra endüstriyel ortamlarda da ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefliyor.

Ekran 8 inç WUXGA TFT, 120 Hz yenileme hızı Kamera (ön) 5 MP selfie kamera Kamera (arka) 13 MP ana kamera + LED flaş İşlemci 8 çekirdekli işlemci Bellek 6 GB / 8 GB seçenekleri Depolama 128 GB / 256 GB (1 TB’a kadar microSD desteği) Batarya 5.050 mAh Bağlantılar Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3

Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, donanım özelliklerinin yanı sıra yazılım tarafında da bazı avantajlarla geliyor. Cihazda S Pen desteği ve parmak izi okuyucu yer alırken, iş dünyasına yönelik çeşitli ayrıcalıklar da sunuluyor. Kullanıcılar, Samsung SDS SaaS paketini 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Ayrıca Brity Copilot yapay zekâ asistanına 2 ay ücretsiz erişim, Zello Push-to-Talk Cloud için ücretsiz üyelik ve Google Workspace hizmetinde %50 indirim imkanına sahip oluyor.

Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, Hindistan’da satışa çıkmış durumda. Globalde ise yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Cihazın 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği 572 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği ise 652 dolar fiyat etiketiyle kullanıcıya sunuluyor.