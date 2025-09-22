Samsung One UI 8 Güncellemesi Başladı: İşte İlk Güncelleme Alan Modeller

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini duyurdu. Güncelleme Galaxy S24 FE ile başladı ve kısa sürede diğer modellere yayılacak.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yayımladı. İlk olarak Güney Kore’de çıkan güncelleme, çok yakında diğer ülkelerde de indirilebilir olacak.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S24 FE’ye ulaştı ve kısa sürede diğer modellere de yayılmaya başladı. Aslında ekim ayında dağıtılması planlanıyordu ama eylülün son haftasında birçok cihaz erken erişim sağladı. Böylece Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra kullanıcıları da Beta sürecini bırakıp kararlı sürümü yükleyebildi.

One UI 8 güncellemesi başladı

Katlanabilir modellerde de benzer bir süreç yaşanıyor. Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 artık Beta’dan çıkıp One UI 8’in kararlı sürümüne geçti. Samsung’un açıkladığı sürüm numaraları ise güncellemenin dağıtılmaya başladığını doğrular nitelikte.

Güncellemenin Now Brief ve geliştirilmiş Audio Eraser gibi özellikler sunması bekleniyor. Yazılımı kontrol etmek için Ayarlar → Yazılım güncelleme → İndir ve yükle yolunu izlemek ise yeterli.