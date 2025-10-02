One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı ve dâhili testler yürüttüğü One UI 8.5'ün arayüz tasarımında birtakım değişikliklere gideceği ortaya çıktı.

Samsung, One UI 7.0 ile getirdiği renkli ve degrade ikon tasarımlarından sonra uzun süredir beklenen yeniliği One UI 8.5 ile yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan dâhili sürümlere göre, yeni arayüzde uygulama ikonları gölgeler ve kıvrımlar sayesinde daha üç boyutlu bir görünüme kavuşacak.

One UI 8.0’da ikonlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı ancak One UI 8.5 ile Samsung’un, hem stok hem de üçüncü parti uygulamalarda kademeli olarak bu yeni tasarımı test ettiği görülüyor.

One UI 8.5 böyle görünecek:

Samsung yalnızca ikonlarla sınırlı kalmıyor, stok uygulamalar için de daha sade bir tasarım anlayışını benimsemeye başlıyor. One UI 8.5 ile uygulamaların alt kısmında yer alan sekme çubuğu artık daha kompakt, kapsül şeklinde olacak ve ikon etiketleri kaldırılacak. Bu da arayüzü daha minimal ve modern bir hâle getiriyor.

Yenilenen bu yeni tasarımın, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Yine de geliştirme süreçlerinde bu tarz farklı tasarım anlayışları test edildiğinden ve çoğu zaman teste özel bırakıldığından, kararlı sürümde telefonunuza ulaşacağının şimdilik bir garantisi yok.

Peki siz bu yeni değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.