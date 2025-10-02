Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı ve dâhili testler yürüttüğü One UI 8.5'ün arayüz tasarımında birtakım değişikliklere gideceği ortaya çıktı.

One UI 8.5 ile Samsung Telefonların Arayüzüne Yeni Değişiklikler Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, One UI 7.0 ile getirdiği renkli ve degrade ikon tasarımlarından sonra uzun süredir beklenen yeniliği One UI 8.5 ile yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan dâhili sürümlere göre, yeni arayüzde uygulama ikonları gölgeler ve kıvrımlar sayesinde daha üç boyutlu bir görünüme kavuşacak.

One UI 8.0’da ikonlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı ancak One UI 8.5 ile Samsung’un, hem stok hem de üçüncü parti uygulamalarda kademeli olarak bu yeni tasarımı test ettiği görülüyor.

One UI 8.5 böyle görünecek:

One UI 8.5

Samsung yalnızca ikonlarla sınırlı kalmıyor, stok uygulamalar için de daha sade bir tasarım anlayışını benimsemeye başlıyor. One UI 8.5 ile uygulamaların alt kısmında yer alan sekme çubuğu artık daha kompakt, kapsül şeklinde olacak ve ikon etiketleri kaldırılacak. Bu da arayüzü daha minimal ve modern bir hâle getiriyor.

Yenilenen bu yeni tasarımın, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Yine de geliştirme süreçlerinde bu tarz farklı tasarım anlayışları test edildiğinden ve çoğu zaman teste özel bırakıldığından, kararlı sürümde telefonunuza ulaşacağının şimdilik bir garantisi yok.

Samsung Galaxy A55 İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı Samsung Galaxy A55 İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı
Samsung Galaxy S23 Modelleri İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı Samsung Galaxy S23 Modelleri İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı

Peki siz bu yeni değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim