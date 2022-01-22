Geçtiğimiz yıl OnePlus, R serisinin başlangıcı olarak 9R akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu serinin halefi olan OnePlus 10R akıllı telefonun teknik detayları hakkında bilgiler gelmeye başladı.

2021 yılında OnePlus, OnePlus 9R ile ilk “R” serisindeki ilk telefonunu çıkarmıştı. Bu telefon Çin ve Hindistan'a özeldi ve OnePlus 9 serisindeki en düşük seviyeli cihazı temsil ediyordu. Şirket, bunu geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülen OnePlus 9RT ile takip etmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise bu R serisi akıllı telefonun bir yeni modeli hakkında birtakım teknik özellikleri sızdırıldı. Şirket, OnePlus 10 akıllı telefonunda, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanırken OnePlus 10R Dimensity 9000 işlemcisini tercih etmesi Snapdragon işlemcisi bekleyenleri ters köşe yapması kuvvetle muhtemel gibi görünüyor.

Gelen sızıntılara göre OnePlus 10R akıllı telefonun kalbinde MediaTek Dimensity 9000 işlemcisi bulunabilir. OnePlus 9R ve 9RT, tıpkı OnePlus 9 ve 9 Pro gibi Qualcomm mobil işlemcileri ile geldiği için bu ilginç bir haber. OnePlus 10 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine sahip olduğu geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti, bu nedenle OnePlus 10R akıllı telefonu için bir MediaTek işlemcisi görmek aslında garip.

OnePlus 10R, iddialara göre Dimensity 9000 ile gelecek



Diğer sızıntılara da göz gezdirecek olursak, OnePlus 10R 120Hz AMOLED ekrana, en az 8GB RAM'e ve en az 128 GB depolamaya sahip olabilir. Ayrıca, yine sızıntılardan yola çıkacak olursak; şirketin OnePlus 10R akıllı telefonunun 2022'nin ikinci çeyreğinin sonuna doğru piyasaya sürebileceğini iddia ediyor. Bu gecikmenin nedeni hakkında düşünceceler ise şirketin yeni tanıttığı akıllı telefonun satışlarının düşmesi ihtimalini göz önünde bulunduruyor olabilir.

İlginç bir şekilde, OnePlus 10R akıllı telefonu hakkında şimdilik başka bir teknik bilgi yok.Yakın zamanda telefon hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağı düşünülüyor