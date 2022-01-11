OnePlus 10 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yepyeni amiral gemisi telefon OnePlus 10 Pro duyuruldu. Üst düzey donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefon, en çok da kamera tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. OnePlus 10 Pro olarak isimlendirilen ve OnePlus 9 Pro'nun halefi olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, üst düzey donanım özellikleriyle de tasarımıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki OnePlus 10 Pro, tüketiciye neler vadediyor?

OnePlus'ın yeni amiral gemisi, 6.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. Corning Gorilla Glass Victus teknolojisiyle oldukça dayanıklı bir hale getirilen ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş delikte ise 32 MP çözünürlük sunan ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü de tahmin edilebileceği üzere ekranın içerisinde bulunuyor.

Karşınızda OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'den güç alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilen cihaz, Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile geliyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 80 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj imkanı sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise dikkat çeken bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Oldukça büyük sensörler tercih eden mühendisler, kameraları bir arada tuttukları çıkıntıyı telefonun ortasına kadar uzatmış durumdalar. Peki telefonun kamera özellikleri neler? Yapılan açıklamalara göre OnePlus 10 Pro'daki kameralar, 48 MP, 50 MP ve 8 MP çözünürlük sunuyor.

OnePlus 10 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç AMOLED, 2K, 120 Hz

6,7 inç AMOLED, 2K, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP

48 MP + 50 MP + 8 MP Batarya: 5.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj)

5.000 mAh (80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12.1

Tüm bu özellikleriyle duyurulan OnePlus 10 Pro, an itibarıyla Çin'de satın alınabiliyor. Telefon siyah ve yeşil renkli iki varyant ile gelirken telefonun küresel pazarlara ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.

OnePlus 10 Pro fiyatı: