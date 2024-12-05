Merakla beklenen OnePlus 13R’in lansman öncesi teknik özellikleriyle ilgili tüm bilgiler ortaya çıktı. OnePlus 13R’in özellikleri netleşti.

OnePlus 13R küresel lansmanının Ocak 2024’te yapılması bekleniyor. Çin'de ise OnePlus Ace 5 olarak tanıtılacak bu model, global pazarda OnePlus 13R adıyla karşımıza çıkacak. Sızdırılan son bilgilerle birlikte ise cihazın tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış bulundu.

OnePlus 13R, 6.78 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. 1264×2780 piksel çözünürlüğü ve 450 PPI değeriyle kullanıcılarına akıcı bir görsel deneyim sunmayı vadediyor.

OnePlus 13R özellikleri

Cihaz Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilecek ve 12GB RAM ile 256GB depolama alanına sahip olacak. Bu yapılandırmalar, kullanıcılara yüksek performans ve geniş depolama alanı sunacak. Kamera tarafında, OnePlus 13R, 50MP ana kamera, 8MP ultrageniş lens ve bir 50MP sensör ile üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Ayrıca 16MP çözünürlüğünde bir ön kamera da selfie çekimleri için kullanılabilecek. Batarya kapasitesi 6000mAh olan OnePlus 13R, 80W hızlı şarj desteği sunacak. OxygenOS 15.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz, Android 15 tabanlı olarak en yeni özellikleri kullanıcılarına sunacak.