OnePlus 13 ailesine katılacak olan 13R'nin işlemcisi ve bataryası da dahil bazı önemli özellikleri sızdırıldı.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan OnePlus, geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13 ismini verdiği çok iddialı amiral gemisi telefonunu resmen tanıtmıştı. Bir süredir şirketin bu seriye dahil edeceği 13R isimli bir cihaz çıkaracağı konuşuluyordu.

Şimdi ise merakla beklenen telefon hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cihaz, ABD Federal İletişim Kurulu veri tabanında BLPB25 model numarasıyla ortaya çıktı. Listeleme, telefonun önemli özelliklerini gözler önüne serdi.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 5860 mAh bataryayla gelecek

Gelen bilgilere göre kardeşinden biraz daha uygun fiyatlı olması beklenen OnePlus 13R, buna rağmen işlemci tarafında hayal kırıklığına uğratmayacak. Öyle ki cihazda geçen yılın amiral gemisi çip seti Snapdragon 8 Gen 3’ü göreceğiz. Normal OnePlus 13 ise Snapdragon 8 Elite’i kullanıyordu.

Bunlar dışında telefonda 12 GB RAM yer alacak. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Android 15 ve NFC de diğer özellikleri arasında. En çok dikkat çeken kısımlarından biri ise 5.860 mAh’lik büyük bataryası. Buna ek olarak şirket, 80W’lık hızlı şarj da ekleyecek.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak yakında olduğunu tahmin edebiliriz. Güçlü işlemcisi, hızlı şarjı ve büyük bataryası, gerçekten de iddialı bir cihaz olabileceğinin göstergesi.

OnePlus 13'ün özellikleri için