OnePlus 7 Kullanıcılarının Kablolu Kulaklık Sorunu

Bazı OnePlus 7 kullanıcıları, telefonlarına kablolu kulaklıklar taktıklarında bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Kullanıcı şikâyetlerine göre bir hata, kablolu kulaklık telefona takılıyken ses kanallarının değişmesine sebep oluyor.

Görünüşe göre bazı OnePlus 8 kullanıcılarının başı telefonlarıyla ilgili dertten kurtulmuyor. OnePlus 8 Pro kullanıcılarının geçtiğimiz haftalarda yeşil renkten siyaha dönüşen bir ekran sorunuyla karşılaştıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi de OnePlus 7 kullanıcıları karşılaştıkları bir hatayı bildirmeye başladı.

Gizbot’ta ortaya çıkan yeni bir habere göre bazı OnePlus 7 kullanıcıları, kablolu kulaklıkların performansını etkileyen bir hatayla karşı karşıya kaldılar. Kullanıcıların karşılaştığı hata, kulaklık takılı durumdayken ilk olarak sağ ve sol ses kanallarını değiştiriyor. İddiaya göre bu, OnePlus telefonları uzun süredir etkileyen ve hâlihazırda var olan bir sorun.

Kablolu kulaklık sorunu

(Oneplus 7 Pro)

İddialara göre bu sorun 2014 yılından beri OnePlus telefonlarda var ve sürekli olarak Reddit ve XDA Forum gibi platformlarda kullanıcılar tarafından da dile getiriliyor. Sadece kablolu kulaklıklarda yaşanan bu sorun özellikle satış sonrası alınan kulaklıklar cihaza bağlandığında yaşanıyor.

Kullanıcıların karşılaştığı bu ilginç sorun için şu an herhangi bir çözüm de bulunabilmiş değil. Tabii karşılaşılan bu sorun kablosuz kulaklık kullanılarak çözülebilse de halen birçok kullanıcı kablolu kulaklıkları tercih ediyor. Tabii bu sorunun uzun süredir OnePlus cihazlarında olması, şirketin bu sorunun çözümü için belli bir süredir çalıştığı ve çözümün de yakın olduğu anlamına geliyor olabilir.

Şirket, sadece eski modellerinde değil yeni modellerinde de çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OnePlus 8 kullanıcıları, cihazın ekranın ‘siyah ezik’ sorunuyla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bazıları bu sorunun donanımdan kaynaklandığını, şirketin telefonları değiştirmesi ya da geri ödeme yapması gerektiğini ifade etmişti.

Ancak şirket tarafından daha sonra yapılan açıklamada, sorunun yazılımdan kaynaklandığı ve çözümün de yolda olduğu ifade edilmişti. Şirketin kısa bir süre içerisinde kulaklık sorununu çözmesi de bekleniyor.