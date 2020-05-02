OnePlus 8 Pro'dan Siyah Ekran Sorunu İçin Üç Seçenek

OnePlus'ın 29 Nisan’da duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu 8 Pro'da, hem siyah hem de yeşil ekran sorunu patlak verdi. 120 Hz tazeleme oranı ve düşük parlaklık altında ortaya çıkan sorunun yazılımsal olduğu ve gerekli güncellemeler için çalışıldığı belirtildi. Gelişmeler üzerine OnePlus, sorunla ilgili para iadesi, değişim ya da onarım teklifinde bulundu.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonları, ön sipariş sistemi kapsamında satın alan tüketicilere teslim edildi. Bazı kullanıcılar, cihazın tıpkı Galaxy S20 Ultra’da olduğu gibi 120 Hz ekran tazeleme oranı ve düşük parlaklık altında görüntüsünün bozulduğu yönünde şikayetlerini dile getirdi. Üstelik OnePlus 8 Pro'lardaki sorun, Galaxy S20 Ultra'dan çok da yüksek boyuttaymış gibi görünüyor.

OnePlus ekibi, konuyla ilgili açılan forum konularına yaptığı yorumlarda, sorunla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etmişti. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi, probleme OTA aracılığıyla yanıt verdi. Anlaşılan o ki, OxygenOS 10.5.6 güncellemesi OnePlus 8 Pro cihazlarına getirildi ve yeşil ekran sorunu düzeltildi.

OnePlus 8 Pro, siyah ekran sorunu için para iadesi, değişim ya da onarım sunuyor:

Telefon ile ilgili bir diğer sorun ise ekranda siyah tonda haddinden fazla meydana gelen artış… OnePlus, siyah ekran sorununun bir donanım sorunu olduğunu onaylamış görünüyor. Bir Reddit kullanıcısına göre, akıllı telefon üreticisi, bu sorunla karşılaşanlara üç seçenek sunuyor. Birincisi, cihazı servis merkezine tamir için göndermek. Diğer bir seçenek, cihazı iade edip geri ödeme almak. Son seçenek ise OnePlus’ın internet sitesinden telefonu değiştirme isteği gönderip yenisini almak.

Eğer bu iddia doğru ise, Hong Kong merkezli şirketin soruna yaklaşımı alkışı hak ediyor. Çoğu kullanıcının para iadesi ya da değişim talep edeceği tahmin ediliyor. OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu 8 Pro ile ilgili gelişmeler oldukça buradan sizlere duyurmayı sürdüreceğiz.