OnePlus 7 Pro, OnePlus 6T’den 200 Dolar Daha Pahalı Olacak

Dikkat çekici özelliklere sahip olacağı açıklanan OnePlus 7 Pro, fiyatıyla da konuşulacak gibi görünüyor.

Bu haftanın başlarında OnePlus’tan yapılan açıklamada, OnePlus 7’nin tanıtılacağını öğrenmiştik. Tanıtımda ayrıca ilk kez OnePlus’ın bir Pro versiyonunu göreceğimiz de ortaya çıkmıştı.

OnePlus 7 Pro’nun özellikleri oldukça etkileyici. Cihazda Quad HD+ Süper AMOLED ekran, 4000 mAh batarya, 30 W Warp Şarj, üç arka kamera bulunuyor. Elbette ki bu bilgiler henüz kesin değil, yalnızca önceki söylentilere dayanıyor.

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre cihazın üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu seçenekler Nebula Blue, Almond ve Mirror Grey olacak. Bu bilgiler doğruysa bu yıl yeniden gradyan renkler göreceğiz.

OnePlus oldu olası iyi telefonları uygun fiyata satmasıyla biliniyor. Ortaya çıkan 3 farklı teknik donanım ile olası fiyatlarına dair bilgiler, OnePlus fiyatlarında büyük bir artışı haber veriyor.

6 GB RAM + 128 GB hafıza bulunan modelin fiyatı bilinmiyor. 8 GB RAM + 256 GB Hafıza sahibi model 749 dolar, 12 GB RAM + 256 GB hafızaya sahip model ise 819 dolar olacak.

Bu fiyatların Avrupa fiyatları olacağı ve ülkeden ülkeye değişeceği söyleniyor. Yine de bu fiyat listesi, bir önceki versiyonu Avrupa’da 549 dolardan satışa çıkan OnePlus’ın fiyatlarını 200 dolar kadar arttıracağını gösteriyor.

Bilgiler doğruysa OnePlus, büyük oranda ekrana yaptığı yatırım nedeniyle fiyatlarını arttıracak. Şirketin çok güvendiği bu ekranların başarısı, telefonun da kaderini belirleyecek.