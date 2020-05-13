OnePlus 8 Pro, Plastik Nesnelerin İçini Böyle Gösteriyor

2020’nin en gözde amiral gemilerinden birisi olan OnePlus 8 Pro, Nisan ayında tanıtılmıştı. Samsung ve Apple’ın amiral gemilerine kafa tutan telefonun kamerasında yer alan Renk Filtresi ile bazı plastik malzemelerin içini görmek mümkün.

Sıradan kameralarla duvarların ardını göremiyoruz. Ancak akıllı telefon kameralarının özellikle son 2 yılda geldikleri nokta, bize o günlerin de yakın olacağını gösteriyor. Yakınlık, derinlik, kızılötesi ve henüz bir akıllı telefona entegre şekilde göremesek de iPad Pro 2020’de karşımıza çıkan LIDAR sensörler, kameralara yeni beceriler kazandırıyor.

Duvarların ya da rahatsız edici bir düşünce ile kıyafetlerin ardını görmek, sadece kamera sensörlerinin ve önlerinde yer alan lenslerin tek başına başaracakları bir şey değil. Bunun için kameraların insan gözünün algılayamadığı dalga boylarını algılamak, radyo dalgalarıyla haberleşmek gibi becerilere sahip olması gerekiyor.

OnePlus 8 Pro’nun kamerası, söz konusu becerilere kavuşmuş görünüyor. Hemen aşağıda Color Filter (Renk Filtresi) modundayken yapılmış bir ekran kaydı var:

Akıllı telefonların konsept tasarımları hakkında sektörün ciddi bir haber kaynağı haline gelen Ben Geskin’in paylaştığı bu videoda, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Quest’in kumandaları yer alıyor. Kumandaların tüm kasası plastikten üretiliyor. Ancak OnePlus 8 Pro’nun Renk Filtresi modunda bazı plastik bölümlerin altındaki devreler ve materyaller görünür oluyor.

Ben Geskin’in ardından dünyanın en popüler teknoloji yayıncılarından Marques Brownlee de aynı testi gerçekleştirdi. Kendisinin testinde ise bir TV kumandasının içi görünüyor. Ancak her iki videodan da anlaşılacağı üzere OnePlus 8 Pro’nun kamerası, her plastik yüzeyin içini göstermiyor. Sadece insan gözüyle görülmeyen dalga boylarındaki renkleri dışarı yansıtacak kadar opaklığa sahip plastik malzemelerin içi görülüyor.

Buna benzer bir örneği gözlemlemek için telefon kameranızı açıp bir TV kumandasının ucundaki LED'e doğrultun. Kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa bastığınızda telefonun ekranından LED'in aslında ışık saçtığını göreceksiniz. Çıplak gözle bu ışığı görememenizin nedeni, kumandadaki LED'in gözümüzün algılayamadığı dalga boyundaki bir ışıkla haberleşmesidir.