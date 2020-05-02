Samsung Galaxy Z Flip 2 Toplamda 4 Kamerayla Gelecek

LetsGoDigital tarafından Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’nde keşfedilen yeni bir patent, Galaxy Z Flip 2’nin toplamda 4 kamerayla geleceğini gösterdi. Patente göre cihaz, konumlandırması henüz belli olmasa da arka kısmında 3 kameraya yer verecek.

Günümüzün yeni teknolojisi katlanabilir telefonların piyasaya çıkan ilk örneğini geçtiğimiz sene Samsung ile görmüştük. Ancak şirket, Galaxy Fold ismini verdiği cihazla pek başarı elde edememişti. Bunun ardından telefonda bulunan hataları düzelterek cihazı yeniden piyasaya sürmüştü.

Geçtiğimiz aylardaysa Samsung, katlanabilir telefonların farklı bir konseptini de görücüye çıkardı. Şirket, UNPACKED etkinliğinde yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i tanıttı. Şimdiyse Samsung’un katlanabilir telefon konseptinde inatçı olduğunu gösteren yeni bir telefon gündeme geldi.

Samsung Galaxy Z Flip 2, dört kamerayla gelebilir:

Galaxy Z Flip ile bir önceki katlanabilir modelden daha iyi yorumlar alan Samsung, bu kez Galaxy Z Flip 5G veya Galaxy Z Flip 2 isimli telefonlar üzerinde çalışıyor. Samsung Galaxy Z Flip’in 5G desteğine sahip olacağı bu modelin kamerasıysa görünüşe göre orijinal Z Flip’ten farklı olacak. Patente göre yeni telefon, ön ve arkasında toplamda 4 kamerayı barındıracak.

LetsGoDigital tarafından Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’nde keşfedilen yeni bir patent, cihazdaki kamera kurulumu seçeneklerini ortaya çıkardı. Keşfedilen patente göre Samsung Galaxy Z Flip 2, ya dikey ya da yatay olarak konumlandırılmış ve üç kameradan oluşan bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ön kamerayla birlikte kamera sayısı 4'e yükselecek.

Tabii gördüğümüz patent, Galaxy Z Flip 2’nin Samsung Galaxy S20 kameralarını taşıyacağı iddialarını da bir nevi destekliyor. Samsung Galaxy S20, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP telefoto kamerasıyla gelmişti. Eğer kamera kurulumu bu şekilde olursa, Galaxy Z Flip’in yalnızca 5G desteğine sahip bir model olmadığını da görebiliriz.

Ayrıca yukarıdaki patent görselinde yer alan bir konfigürasyon, cihazın arkasında bulunan ufak ekranın daha da geniş olabileceğine işaret ediyor. Peki biz Samsung’un yeni katlanabilir telefonunu ne zaman göreceğiz? Bu konuda net bir tarih verilmemiş olsa da birçok kişiye göre yeni cihaz ağustos ayında yeni Galaxy Note ailesiyle tanıtılacak.