OnePlus 8T'nin Tanıtılacağı Tarih Ortaya Çıktı

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla birçok kişinin beğenisini kazanan OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi ailesini tanıtacağı tarih ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 8T serisi, 14 Ekim'de çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılacak.

Geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8 ailesini tanıtan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yılın ikinci amiral gemisi serisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni telefonları için geçtiğimiz günlerde çevrimiçi kılavuz yayınlayan şirket, daha sonrasında telefonlar için BIS sertifikası almıştı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, OnePlus 8T serisinin yakın bir tarihte tanıtılacağını gösterse de resmi bir tarih henüz paylaşılmamıştı. Şimdiyse akıllı telefonların tanıtılacağı tarih, MySmartPrice adlı web sitesinde ortaya çıktı. Sitede yer alan bilgilere göre tanıtım 14 Ekim'de büyük olasılıkla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

OnePlus 8T neler sunacak?

Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te tespit edilen, daha sonrasında birçok farklı kaynak tarafından sızdırılan OnePlus 8T'nin çoğu özelliği sır olmaktan çıktı. İçeriden gelen haberlere göre 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekranla gelecek olan akıllı telefon, bu ekranın üzerinde 32 MP'lik bir ön kameraya sahip olacak.

Arka kameralardan bahsetmek gerekirse OnePlus 8T, 48 MP'lik ana sensörün başı çektiği dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana sensöre eşlik etmesi için 16 MP'lik geniş açı, 5 MP'lik makro sensörü ve 2 MP'lik bir başka lens daha cihazda bulunacak.

Donanım tarafına baktığımızda kaynaklar, OnePlus'ın yeni amiral gemisinin gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağını söylüyor. Yonga setine ek olarak 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri ile 65 W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh'lik bataryanın da telefonda yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 sistemiyle birlikte çıkacağını da belirtelim.

Çinli şirketin son gözdesi OnePlus 8T ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Diğer özellikler ve fiyat gibi detayları öğrenmek için en azından 14 Ekim tarihine kadar beklememiz gerekiyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.