OnePlus 9'un da OnePlus 8T Gibi Düz Ekranlı Olacağı İddiası

OnePlus 9 ile ilgili söylentilerin ve sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de telefonda, OnePlus 8T'dekine benzer düz bir ekran kullanılacağı iddia edildi.

Bir akıllı telefon markasının ne kadar başarılı olduğunu anlamak için, bir sonraki modeline dair söylentilerin sıklığına bakabiliriz. OnePlus da yakın zamanda yakaladığı ivmeyle sık sık söylentilere ve sızıntılara konu olmaya başladı.

OnePlus 9 için peş peşe gelen iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu iddiaya göre yeni telefonda selefi gibi kıvrımlı bir ekran bulunmayacak, onun yerine OnePlus 8T'de görmüş olduğumuz düz ekran tercih edilecek. Ekranda bir de ön kamera için delik bulunacak.

OnePlus düz ekrana geçiyor

PocketNow'ın bildirdiğine göre, OnePlus 9 modelinde OnePlus 8T ile aynı ekranı göreceğiz. 2020 yılının amiral gemisi olan telefonun ekranı 6,55 inç düz ekran olarak seçilmişti. Ekranın sol üst köşesinde ise selfie kamerasının yer aldığı bir delik bulunuyordu. Yani yeni modelde OnePlus 8'in kıvrımlı ekranı bulunmayacak.

Daha önce pek çok kullanıcının kıvrımlı ekranlardan şikayetçi olduğu biliniyordu. Sadece OnePlus'a özgü olmayan bu durum nedeniyle Samsung gibi üreticiler de birbiri ardına modellerinde kıvrımlı ekranları kullanmaktan vazgeçiyordu. OnePlus da OnePlus 9 ile bu trendi devam ettirecek.

Bu düz ekran iddiası, daha önce gördüğümüz ve OnePlus 9'a ait olduğu iddia edilen tasarım görüntüleri ile oldukça uyumlu. O görsellerde de telefonda düz bir ekran bulunuyordu. OnePlus 9 Pro'ya ait olduğu öne sürülen görsellerde ise kavisli ekran göze çarpıyordu.

OnePlus 9 AMOLED ekranla gelebilir

OnePlus 9'un ekranı, 120 Hz yenilenme hızına sahip AMOLED olabilir. Telefonun içinde ise bu yıl amiral gemilerinde sıkça görmemiz beklenen Snapdragon 888 işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar da depolama alanı yer alacağı tahmin ediliyor.

Daha önceki görsellerde, telefonun arka kısmında 3 kamera bulunduğu öne sürülmüştü. Öte yandan cihazın sahip olacağı batarya kapasitesi ve olası hızlı şarj özelliği hakkında henüz bir bilgi yok. Yine de telefonun kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj desteği olacağı belirtiliyor.