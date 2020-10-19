OnePlus 9 ve 9 Pro Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OnePlus'ın önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni amiral gemileri OnePlus 9 ve 9 Pro hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Aktarılanlara göre 'Lemonade' kod adıyla üretimlerine devam edilen cihazlar, nisan ayında tanıtılacak.

Bu yılın başlarında yeni amiral gemisi serisi OnePlus 8 ailesini tanıtan Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus, geçtiğimiz günlerdeyse yılın ikinci amiral gemisi telefonu OnePlus 8T'yi tanıtmıştı. Düzenlenen etkinlikte OnePlus Buds Z gibi diğer teknolojik ürünlerini de tanıtan şirket, yeni nesil akıllı telefonları için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bu bağlamda şirketin önümüzdeki yıl içerisinde tanıtacağı yeni amiral gemileri OnePlus 9 ve 9 Pro'ya dair ilk detaylar ortaya çıktı. İddiaların kaynağı, Twitter'ın ünlü tahmincisi Max J.den geliyor. Ünlü tahmincinin paylaşımları cihaza dair özellik bilgisi içermese de tanıtım tarihi gibi önemli bilgiler içeriyor.

OnePlus 9 serisi, önümüzdeki yılın nisan ayında tanıtılabilir:

İddiaların kaynağına göre 2021'de piyasaya sürülecek ilk OnePlus amiral gemisi telefonlar OnePlus 9 ve 9 Pro olacak. Çinli şirketin OnePlus 9 serisi için 'Lemonade' kod adını kullandığını belirten tahminci, ayrıca lansman tarihine de ışık tutuyor. Ona göre OnePlus 9 serisi, önümüzdeki yılın nisan ayında piyasaya sürülebilir.

Bunun dışında Max J., paylaşımında düz ekranlı bir telefonu tasvir eden görüntülere yer verdi ancak OnePlus 9 serisinin düz bir ekrana sahip olup olmayacağı sorulduğunda, bunu ne onaylayabileceğini ne de reddedebileceğini söyledi. Bu noktada şirket, daha önceki cihazlarında da yaptığı gibi orijinal model için düz bir ekran, Pro modeli içinse kavisli bir ekran tasarımını benimseyebilir.

OnePlus'ın önümüzdeki yıl tanıtılacak yeni amiral gemisi ailesiyle ilgili bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Cihazların nasıl göründüğünü veya teknik özelliklerinin ne olacağını hâlâ bilmiyoruz ancak lansman tarihi yaklaştıkça cihazlara dair daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.