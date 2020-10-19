Dört farklı modelden oluşan iPhone 12 ailesi, bir önceki jenerasyon olan iPhone 11 görsel açıdan fazlasıyla benzerlik taşıyor. Ancak Apple özellike dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip işlemcisi ile iPhone 12'lerde ciddi bir performans güncellemesi sunuyor. Peki iPhone 11 ile iPhone 12 arasındaki dişe dokunur farklar neler, gelin birlikte bakalım.

Apple, bu yılın iPhone modelleri ile birlikte şarj cihazı ve kulaklık sunmayarak eleştrilerin odak noktası olmuş durumda. Ayrıca yeni iPhone 12 modellerinin tasarım açısından yeniliği değil, iPhone 11 ile iPhone 4-5 modellerinin karışımı olması da bazı teknolojisevelerin dikkatinden kaçmadı. Teknoloji devi yeni iPhone'ları her ne kadar pazarlama dili ile öne çıkarsa da yeni iPhone 12'ler, günümüzün en gelişmiş akıllı telefonu desek yeridir.

Tabii ki ülkemizde minimum 10 bin TL bareminden başlayacak satış s rakamları düşünüldüğünde, iPhone 11 serisini geride bırakıp yeni iPhone’lardan birine sahip olmak için haklı gerekçeler arıyoruz. Bu içeriğimizde iPhone 12 serisi ile iPhone 11’ler arasındaki farklara değinerek kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışacağız.

iPhone 11 ailesi ile iPhone 12 ailesi arasındaki farklar;

Tasarım: Ön panel malzemesi, Arka panel malzemesi, Çerçeve malzemesi, Renkler.

Boyutlar: Uzunluk, Genişlik, Kalınlık, Ağırlık.

Ekran: Boyutlar, Çözünürlük, Yoğunluk,

Performans: Yonga, Hafıza, RAM, Batarya, Bağlantı.

Kameralar ve fotoğraf,

Video,

Fiyatlar.

Tasarım:

iPhone 12 ailesine baktığımızda, gözümüze çarpan ilk detay tasarım anlayışının belirli konularda geçmişe döndüğünü görüyoruz. iPhone 11’lerde gördüğümüz yuvarlak hatlara sahip tasarım, iPhone 12 ile birlikte yerini daha keskin hatlara bırakmış durumda. Ancak bu tasarım anlayışının iPhone’lar için büyük bir yenilik olduğunu söyleyemeyiz çünkü iPhone 4, 5 ve SE modellerinde gördüğümüze benzer bir yapı söz konusuydu. Özellikle iPhone 4 ve 5’in tasarımının tüm modeller arasında hep özel bir yeri olduğuna dair konuşulduğunu düşünürsek, Apple’ın bu hamlesi oldukça mantıklı görünüyor

iPhone 12 serisinin ön panelinde kullanılan malzeme ise telefonları iPhone 11’lerden ayıran önemli bir özellik. Apple, iPhone 12’lerin ekranının Ceramic Shield (Seramik Koruma) isimli özel bir teknoloji ile geliştirildiğini açıkladı. Yine Apple’a göre bu teknoloji sayesinde iPhone 12’ler bir önceki nesil olan iPhone 11’lerden dört kat daha dayanıklı. Nihai sonuçları telefon elimize geçtikten sonra YouTube kanalında yayınlayacağımız sağlamlık testleri üzerinden sizlerle paylaşacağız.

Renk konusunda da iPhone 11 ile iPhone 12 arasında bazı farklılıklar var. iPhone 11’ler beş farklı renk seçeneği ile gelmişti. Siyah, yeşil, sarı, mor ve beyaz renk seçenekleriyle karşımıza çıkan iPhone 11’in en çok tercih edilen renklerinden biri ise mor olmuştu ancak bu renk seçeneğini iPhone 12’de görmüyoruz.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde renk konusunda sadeleşmeye gidilmiş ve bu iki model gümüş, grafit, altın ve pasifik mavisi olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulmuş durumda. iPhone 12 ve iPhone 12 mini ise siyah, beyaz, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle alıcılarıyla buluşacak.

Tasarımdaki genel farklılıkları geride bırakırsak, gözümüze bazı benzerliklerin çarptığını da söylemek mümkün. iPhone 11 ve iPhone 12, cam arka yüzeyleri ve çerçevede tercih edilen materyaller açısından benzerlik gösteriyor. Özellikle iPhone 11’ler ile iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerine arkadan bir bakış attığımızda, renk detayları dışında göze neredeyse aynı geldiklerini söyleyebiliriz.

Boyutlar:

iPhone 11: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 gram iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm,162 gram

iPhone 11 Pro: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 188 gram iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm, 187 gram

iPhone 11 Pro Max: 158 x 77.8 x 8.1 mm, 226 gram iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x7.4 mm, 226 gram



iPhone 12 serisi, genel hatlarıyla boyut olarak iPhone 11’den daha ince, daha hafif. Ancak özellikle Pro modellerde bir benzerlik olduğunu söylemek mümkün. iPhone 12 serisinin bir diğer üyesi iPhone 12 mini ise 131.5 x 64.2 x 7.4 mm ve yalnızca 133 gram ağırlığında. Bu da görece küçük telefon modellerinden hoşlananların seveceği bir detay gibi görünüyor.

Boyutların ortak noktaları:

iPhone 11 Pro Max ile iPhone 12 Pro Max’in ağırlıkları bire bir aynı.

iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro arasında ise ağırlık bakımından büyük bir benzerlik olduğunu söylemek mümkün.

Ekran:

iPhone 11: 326 ppi yoğunlukta 828 x 1792 piksel, LCD iPhone 12: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel, OLED

iPhone 11 Pro: 458 ppi yoğunlukta 1125x2436 piksel, OLED iPhone 12 Pro: 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel OLED

iPhone 11 Pro Max: 458 ppi yoğunlukta 1242x2688 piksel, OLED iPhone 12 Pro Max: 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel, OLED



Apple'ın ekranlar konusunda bu yıl yaptığı en önemli değişiklik LCD'yi terk etmek oldu. iPhone 11'in ekranı LCD panele sahipken varisi iPhone 12'de ve diğer tüm 12 modellerinde OLED ekran paneli bulunuyor. Bu da tüm modellerde benzer deneyimin sunulacağı, tüketicilerin ekran teknolojisinden çok boyutu üzerinden karar verebilecekleri anlamına geliyor.

iPhone 11 serisi sırasıyla iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için 6.1 inç, 5.8 inç ve 6.5 inç büyüklüklerinde ekranlara sahipti. iPhone 12 serisinde ise en küçük model olan iPhone 12 mini, 5.4 inçlik ekranıyla dikkat çekiyor. Pek çok özellik bakımından benzer olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 6.1 inçlik bir ekrana sahipken, serinin en büyük ekranlı üyesi olan iPhone 12 Pro Max’in ekran boyutu ise 6.7 inç.

Daha önce iPhone serisinde yer almayan "mini" uzantılı iPhone 12 ise 476 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Ekranların ortak noktaları:

iPhone 11 ile iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, 6.1 inçlik ekran ölçülerine sahipler.

ekran ölçülerine sahipler. Genel olarak ekran boyutları iPhone 12 mini dışında benzerlikler gösteriyor.

Performans:

iPhone 11 ve iPhone 12 arasındaki en önemli farklardan biri hiç şüphesiz Apple’ın yeni nesil işlemci yongası A14 Bionic. iPhone 11 modellerinde 7 nm A13 Bionic işlemci yongası yer alıyordu. Yeni iPhone 12’lerin tamamında ise dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip yongası A14 Bionic kullanılıyor. A14 Bionic hakkında detaylı bir okuma yapmak isterseniz buraya tıklayarak konu hakkındaki makalemize ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 serisinin batarya kapasiteleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla bu konuda henüz net bir karşılaştırma yapmak için erken ancak iPhone 12’lerin batarya ömrü konusunda iddialı olacağı düşünülüyor.

Dahili hafızaları kıyaslamak gerekirse de, iPhone 11 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasiteler ile satışa sunulmuşken iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max; 64 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklere sahipti. iPhone 12 ailesinde ise iPhone 12 ve iPhone 12 mini 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklere sahipken Pro ve Pro Max 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir diğer önemli farklılık ise tüm iPhone 12 modellerinin 5G bağlantı desteği ile gelecek olması.

Performansın ortak noktaları:

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, 6 GB RAM ile karşımıza çıkmıştı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max’de de durum aynı.

Kamera ve fotoğraf:

Apple’ın en iddialı olduğu ve telefonlarının reklamlarını yaparken de en çok öne çıkardığı noktalardan biri kamera. iPhone 11 ve iPhone 12 serisinin kameraları arasındaki en büyük farklılık ise telefoto ve LIDAR sensörleri diyebiliriz. Bu da bu sensörlere sahip modellerde daha net optik ve dijital yakınlaştırma yapılabilmesi anlamına geliyor.

Kameraların ortak noktaları:

iPhone 11 ile iPhone 12 ve iPhone 12 mini, iki lens sunan yuvarlak köşeli kare kamera tasarımıyla neredeyse aynı görünüyor.

neredeyse aynı görünüyor. Tüm iPhone 11 ve iPhone 12 modellerindeki sensörler 12 MP’lik çözünürlüğe sahip.

Video:

iPhone 12 ve iPhone 12 mini Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video çekebiliyor. iPhone 12 Pro ve Pro Max’de ise yine Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video çekebilmek mümkün. iPhone 11’lerde ise bu özellik bulunmuyor.

Aynı zamanda iPhone 12 Pro ve Pro Max’de bulunan LIDAR sensör ile video alanında oldukça yenilikçi özellikler sunarken bu sensöre sahip olmayan iPhone 11’ler ve iPhone 12 ile iPhone 12 mini’ler video konusunda bir adım geride kalıyor diyebiliriz.

Video performansının ortak noktaları:

Tüm iPhone 11 ve iPhone 12 modelleri, 4K60fps video desteği sunuyor.

video desteği sunuyor. Tüm iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinde 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği mevcut.

Fiyatlar:

Apple, iPhone 12 ailesinde de iPhone 11’lerdekine benzer bir fiyat politikası ile alıcılarının karşısına çıktı. iPhone 11 699 dolar, iPhone 11 Pro 999 dolar ve iPhone 11 Pro Max 1099 dolardan satışa sunulmuştu. iPhone 12’lerde ise iPhone 12 mini’nin 699 dolar, iPhone 12’nin 799 dolar, iPhone 12 Pro’nun 999 dolar ve iPhone 12 Pro Max’in ise 1099 dolar üzerinden satışa sunulacağı açıklandı.

Ancak tabii ki her ne kadar bir önceki jenerasyon ile benzer bir fiyat politikası uygulansa da bu benzerlik bize yansımayacak. Kur farkı ve vergiler ile birlikte iPhone 12 fiyatları, iPhone 11 fiyatlarına oranla çok daha yüksek olacak gibi görünüyor.

iPhone 12 Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı ancak beklentiler iPhone 12 mini fiyatının 10.900 TL bandında olacağı yönünde. Serinin en yüksek fiyatlı olması beklenen modeli iPhone 12 Pro Max’in fiyatı ise 17.000 TL seviyelerinde olabilir gibi görünüyor. Ancak tabii ki bu konuda net konuşabilmek için resmi fiyatların açıklanmasını beklememiz gerekecek.