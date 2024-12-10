OnePlus, bu ay tanıtacağı tam bir fiyat performans canavarı olacak Ace 5'in resmî görsellerini paylaştı.

OnePlus, son zamanların en çok beklenen modellerinden olan Ace 5’i bu ay içinde Çin’de gerçekleştireceği bir etkinlikle tanıtacak. Cihazın çıkışına az bir süre kalmışken bugün resmî görselleri paylaşıldı. Ayrıca birkaç önemli detayı da geldi.

Paylaşılan görseller, cihazın tasarımına bir göz atmamızı sağlıyor. Ace 5’in, OnePlus 13R’nin dünya çapında sunulacak bir versiyonu olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirteilm. 13R’nin ocakta tanıtılması bekleniyor. Yani Ace 5 daha önce çıkacak.

OnePlus Ace 5 böyle gözükecek

Şirket tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda, telefonun gayet şık görünümlü bir cihaz olarak sunulacağını anlayabiliyoruz. Çok ince çerçeveleri ve yuvarlak köşeleriyle premium gibi havası var. Tabii ki alışık olduğumuz delikli ekran tasarımını da atlamamak gerek. Bunlar dışında yanlarda güç tuşu ve ses tuşlarını da görüyoruz.

Şimdiye kadar çıkan bilgilere göre telefonda 1,5K çözünürlüğe 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir ekran göreceğiz. İşlemcisinin ise geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 olması bekleniyor. 50 MP, 8 MP ve 2 MP’lik arka kamera kurulumu ve 100W desetkli 6200 mAh’lik dev bataryası da dikkat çeken kısımlarından.

Tüm iddialar doğru çıkarsa OnePlus Ace 5, uygun fiyatına rağmen üst seviye özellikler sunan tam bir fiyat performans telefonu olacak diyebiliriz. Bu ay içinde tüm detaylarını öğreneceğiz.