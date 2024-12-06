OnePlus, AMOLED ekranlı akıllı telefonlarda görülen yeşil çizgi sorununu çözmek için üç aşamalı yeni bir program başlattı.

OnePlus ile ilgili birçok kullanıcı son zamanlarda cihaz ekranlarında kalıcı bir yeşil çizgi olduğunu bildirdi. OnePlus ise AMOLED ekranlı bazı akıllı telefonlarını etkileyen “yeşil çizgi” sorununu çözmek için yeni bir girişim başlattı.

OnePlus, mevcut sorunları düzeltmek ve gelecekteki sorunların önüne geçmek amacıyla “OnePlus Yeşil Çizgi Endişesiz Çözüm” adını verdikleri üç aşamalı bir program başlattı.

Ömür boyu garanti veriyor

OnePlus’ın başlattığı bu program üç ana alana odaklanıyor: ekran yapısını iyileştirmek, kalite kontrol süreçlerini güçlendirmek ve ekran için genişletilmiş bir garanti sunmak. Bu çözümdeki ilk adım OnePlus AMOLED ekranlarına bir Geliştirilmiş Kenar Bağlama Katmanı” eklenmesini içeriyor. Eklenecek olan bu yeni katman, PVX kenar sızdırmazlık malzemesi kullanarak neme ve oksijene karşı bir bariyer oluşturuyor. Bu unsurların ekranın kritik kısımlarına ulaşmasını engelleyerek, ekranın ömrünü uzatmayı ve yeşil çizgi sorununu azaltmayı amaçlıyor.

İkinci adım olarak ise gerçek dünya koşullarını simüle etmek için 180'den fazla farklı testin gerçekleştirildiği titiz kalite kontrol süreçlerini içeriyor. Ekran performansını değerlendirmek için ekranı uzun süre boyunca 85°C ısı ve %85 nem ile maruz bırakan “Çifte 85” testleri de yer alıyor.

OnePlus, garanti süresinin içinde olup olmadığına bakılmaksızın, tüm akıllı telefon modellerinde yeşil çizgi sorununa karşı ömür boyu garanti sunuyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar, cihazları garanti süresi dışında olsa bile ücretsiz ekran değişimi alabilecek.