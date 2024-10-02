OnePlus'a ait telefonlarının satışları Almanya'da bir kez daha yasaklandı. Nedeni ise yine aynı.

En önde gelen akıllı telefon markalarından olan Çin merkezli OnePlus, son dönemde Almanya’da sorunlar yaşıyordu. Hatta bu yılın başına kadar Nokia ile yaşadığı patent sorunları nedeniyle ülkede OPPO ile birlikte ürünlerinin satışları yasaktı. Ocak sonunda yapılan anlaşma ile bu durum çözülmüş ve satışlar geri dönmüştü.

Ancak bugün yine benzer bir durumun yaşandığı bildirildi. Gelen bilgilere göre OnePlus’ın ürünleri bir kez daha yasaklandı. Sorun yine patentler. Ama bu sefer Nokia ile değil.

OnePlus telefonları, 5G teknolojileri konusunda yaşanan patent tartışması nedeniyle yasaklandı

Yasağın nedeni bu sefer bir başka teknoloji devi olan InterDigital ile yaşanan anlaşmazlık. İki taraf, 5G ve diğer mobil teknolojilerin patentleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. InterDigital, bu konularda önemli patentlere sahip bir şirketti. Anlaşmazlık sonucunda ise OnePlus telefonların satışları durduruldu.

Ancak yasaktan sadece akıllı telefonlar etkilendi. Yani şirketin OnePlus Pad’den OnePlus’ Watch’a kadar uzanan diğer türden ürünlerinde bir değişiklik yok. Bu cihazların satışı hâlâ devam ediyor.

OnePlus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada fikri mülkiyet haklarına ve inovasyon için gerekli olan temel patentlere adil erişime büyük değer verdiğini aktardı. InterDigital ile görüşmeye devam edeceğini ve bu sorunu dostane bir şekilde çözmek istediklerini de ekledi. Cihazların satışlarının ülkeye ne zaman döneceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.