OnePlus 13, yeni 6.000 mAh batarya seçeneği ile tanıtıldı. Hızlı şarj özellikleri ve performansıyla dikkat çekiyor.

OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 13 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu model, şimdiye kadar ki en büyük bataryayı barındırmasıyla dikkat çekiyor.

OnePlus 12, 800 dolarlık başlangıç fiyatıyla etkileyici bir dörtlü kamera sistemine, yüksek kaliteli sensörlere ve dinamik yenileme hızına sahip 2K 120Hz ekrana sahip. Ayrıca hızlı şarj özellikli büyük bir bataryaya da yer veriyor. OnePlus 13 ise bu özellikleri bir adım ileriye taşıyarak daha büyük bir bataryayla karşımıza çıkacak.

OnePlus 13’ün 6.000 mAh bataryası performansını nasıl etkileyecek?

Yeni silikon batarya teknolojileri sayesinde, bu modelde 6.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılması bekleniyor. OnePlus 12, ABD'de 5400 mAh bataryasıyla birlikte 80W SUPERVOOC ve 50W AIRVOOC şarj hızlarına sahip. Global versiyon ise 100W hızlarla şarj olabiliyor. OnePlus 13'ün de bu hızlı şarj özelliklerini sürdürmesi bekleniyor.

6.000 mAh bataryanın OnePlus'ın şimdiye kadar ürettiği en büyük batarya olması ise şimdiden merak konusu oldu.