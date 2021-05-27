OnePlus, kullanıcıların hangi uygulamayı ne kadar süre kullandıklarını daha kolay bir şekilde görüntelemelerini sağlayacak Digital WellPaper uygulamasını tanıttı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, duvar kağıdı üzerinden bir uygulamayı ne kadar süre kullandıklarını görüntüleyebilecek.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, kullanıcıların uygulama kullanım sürelerini daha rahat görüntüleyebilmeleri için canlı duvar kağıdı uygulaması geliştirdi. Bu duvar kağıdı sayesinde kullanıcılar, sadece duvar kağıtlarına bakarak hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiklerini görebilecekler.

Uygulama kullanım süresini daha önce iOS ve Android akıllı telefonlarda görüntülemek zaten mümkündü ancak kullanıcılar bu tabloya sadece ayarlar menüsünden ulaşabiliyordu. OnePlus, hem bu zahmeti ortadan kaldırmak hem de kullanıcılarını uygulamaları kullandıkları süre hakkında daha bilinçli hale getirmek için bu tabloyu canlı bir şekilde duvar kağıdına taşıdı.

Kategorilerin kullanım sürelerine göre renkleri de değişiyor

Digital WellPaper olarak adlandırılan bu uygulama sosyal medya, yaşam, iletişim, oyun, eğlence, haber ve iş olmak üzere 7 farklı kategoriye ayrılıyor. Herhangi bir kategorinin kullanım süresi ne kadar artarsa, uygulama o kategoriyi daha kırmızı olacak şekilde gösteriyor.

Digital WellPaper, kullanıcılara hangi uygulamayı ne kadar süre ile kullandıklarını doğrudan sunmuyor. Yani canlı duvar kağıdının üzerinde "şu uygulama şu kadar saat kullanıldı" gibi bir ibare bulunmuyor. Kullanıcılar, sadece renk ayrımı sayesinde hangi kategorideki uygulamaları ne kadar fazla kullandığını öğrenebiliyor. Bireysel kullanımla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, bu detaylara yine Digital WellPaper uygulaması üzerinden erişebiliyor. Canlı duvar kağıtları, aynı zamanda kilit ekranında da kullanılabiliyor ve kullanıcılara 3 farklı tasarım sunuyor.