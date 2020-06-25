OnePlus'ın Yeni Telefonu Nord'a Özel Amazon Sayfası Açıldı

OnePlus, uygun fiyatlı Nord adlı seriyle müşteri ağını genişletmeyi planlıyor. İsmi resmi olarak açıklanmasa da Nord olduğu bilinen seri, şimdi de Amazon'da görüntülendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, sektörde zirveye oynayan şirketlerden biri olarak görülüyor. Firma, pazar payının daha da artması amacıyla yeni çalışmalarda bulunuyor. OnePlus'ın diğer ürünlere göre daha uygun olan bir telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir süredir biliniyordu ancak serinin ismi hakkında herhangi bir açıklama yoktu, şimdiyse serinin ismi ortaya çıktı.

Aslında OnePlus serinin isminin 'Nord' olduğunu Instagram aracılığıyla yanlışlıkla doğruladı. Şirketin Instagram'da paylaştığı gönderiyle yanlışlıkla doğruladığı seri, daha önce Amazon'un Hindistan sitesinde de görülmüştü. Hem şirketin paylaştığı gönderiyi, hem de Amazon'da oluşturulan OnePlus sayfasını göz önünde bulundurursak serinin çok yakın zamanda çıkacağını söyleyebiliriz.

OnePlus, seriden 'OnePlusLiteZThing' olarak bahsediyor:

Amazon'un bahsi geçen sayfasında 'Nord' isminin hiçbir yerde gözükmemesine rağmen 'OnePlusLiteZThing' yazıları göze çarpıyor. Bunun ana nedeniyse şirketin serinin tüm detaylarını paylaşmaya söz verdiği Instagram hesabının isminin OnePlusLiteZThing olması. Görünen o ki şirket serinin adını henüz resmen duyurmadığından dolayı şimdilik OnePlusLiteZThing ismini kullanıyor.

OnePlus Nord'un 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç Super AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. 4.300 mAh'lik bataryayı bünyesinde bulundurması beklenen telefonun ekranın içinde konumlandırılmış parmak izi sensörü de dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Snapdragon 765'ten güç alacağı iddia edilen cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanını kullanıcılara sunacak.

Yeni telefonların hangi ülkelerde ne zaman çıkacağı henüz açıklanmamış olsa da OnePlus'ın CEO'su daha önce şirketin uygun fiyatlı akıllı telefonlarının ilk etapta Hindistan ve Avrupa'da satışa çıkacağını daha sonraysa Kuzey Amerika'ya ulaşacağını bildirmişti. 10 Temmuz'da lansmanı yapılması beklenen OnePlus Nord'un fiyatının 330 dolar (vergiler hariç 2.260 lira) civarında olması bekleniyor.

OnePlus'ın Amazon sayfasına ürün hakkında yapılacak açıklamalardan, listelemeden ve satış bilgilerinden haberdar olmanızı sağlayacak bir 'Bana Haber Ver' butonu da eklenmiş durumda. Siz de siteye gidip, Amazon hesabınıza giriş yapıp telefon hakkındaki açıklamalardan haberdar olmak için bu butonu kullanabilirsiniz.