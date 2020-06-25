Yeni OnePlus Akıllı TV, OnePlus 8 Kadar İnce Olacak

2019 yılında ilk televizyonu OnePlus TV’yi piyasaya süren OnePlus, şimdi yeni televizyonlar için çalışmaya devam ediyor. OnePlus’ın geliştirmeye devam ettiği televizyonlar hakkında açıklama yapan şirketin CEO’su Pete Lau, rakiplerine göre daha uygun fiyatlı televizyonlar geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

Geliştirdiği nispeten uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonlarla dikkati üzerine çeken Çinli teknoloji şirketi OnePlus, 2019 yılında OnePlus TV Q1 ve OnePlus TV Q1 Pro adlı akıllı televizyon modellerini tanıtarak yeni bir sektörde daha rekabete girmişti.

Çinli şirket, OnePlus TV Q1 ve OnePlus TV Q1 Pro’nun ardından yeni akıllı televizyonlar için çalışmaya devam ediyor. OnePlus, yeni akıllı televizyonlarıyla farklılaşmayı odağına alırken, daha uygun fiyatlı televizyonlar sunabilmek, ana amaçlarından biri konumunda.

OnePlus CEO’su Pete Lau, şirketin yakın dönemde piyasaya sürmeyi planlığı yeni televizyon serisiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde AndroidCentral internet sitesiyle bir röportaj gerçekleştirdi.

Tasarımın, bir ürünün rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Pete Lau, tüm ürünlerinin tasarımı için büyük yatırımlar yaptıklarını açıkladı. Lau, farklılaşmayı sağlayacak ikinci unsurun ise kullanıcı deneyimi olduğunu söyledi.

Lau, OnePlus’ın yeni televizyonlarını geliştirirken uygun fiyata odaklanmasına rağmen tasarımdan da taviz vermeyeceğini açıkladı. Lau’nun bu sözleri, yeni akıllı televizyon serisinde yer alacak 6.9 mm inceliğindeki modele bir göndermeydi.

OnePlus, yeni akıllı televizyonunun inceliğini öne çıkarmak için akıllı telefonu OnePlus 8 ve yeni akıllı televizyonunu aynı görselde yan yana getirdi. Yayınlanan görselde televizyonun OnePlus 8’le hemen hemen aynı kalınlığa sahip olduğu görülüyor. Tabii ki televizyonun tamamı bu kadar ince olmayacak. Televizyonun alt kısmında daha kalın bir bölüm de yer alacak.

Pete Lau, OnePlus’ın yakın zamanda tanıtılacak yeni akıllı televizyon serisinin çerçevelerinin de oldukça ince olacağını açıkladı. Lau, yeni televizyonun yüzde 95 ekran/gövde oranına sahip olacağını ve bu tasarımın yüzde 93 DCI-P3 renk gamıyla birleşeceğini söyledi.