Şu ana kadar hep amiral gemisi segmentinde telefonlarla karşımıza çıkan OnePlus'ın şu sıralar bir orta-üst segment telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bugüne kadar OnePlus Z adı ile geleceği iddia edilen yeni telefonun son olarak OnePlus Nord ismi ile tanıtılacağı öne sürüldü.

OnePlus'ın yaklaşmakta olan orta seviye telefonuna dair iddialar ilk ortaya çıktığında, bu telefonun "OnePlus 8 Lite" olarak isimlendirileceği söyleniyordu. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler, söz konusu cihazın OnePlus Z olarak isimlendirileceğini ortaya koydu.

Pek çok kişi OnePlus Z ismini kabul etmiş ve cihazın bu isimle tanıtılacağı günü beklemeye başlamıştı ki cihazın ismi ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre OnePlus Z olarak tanıtılması beklenen akıllı telefon, OnePlus Nord olarak gelecek.

Orta seviye OnePlus modeli Z yerine Nord takısı ile gelebilir

OnePlus Nord ile ilgili iddiaların belki de en dikkat çekici yanı, bu iddiaların tutarlı sızıntılarıyla bilinen Max J. ve PhoneArena tarafından da destekleniyor oluşu. Yani büyük bir ihtimalle OnePlus, gerçekten de bir isim değişikliğine gidere OnePlus Z modelini OnePlus Nord olarak tüketicilere sunacak.

OnePlus, nisan ayında yaptığı girişimlerle Nord ismini Avrupa Birliği ülkeleri ve Hindistan'da tescilledi. Ancak şu ana kadar bu isimde bir ürün tanıtılmadı. Hal böyle olunca da Nord isminin yeni telefonda kullanılacağı düşüncesi ağır basmaya başladı.

Nord, rastgele seçilmiş bir isim değil

OnePlus'ın yeni akıllı telefonunun ismi için seçmiş olduğu Nord kelimesi, pek çok Avrupa dilinde 'kuzey' anlamına geliyor ve daha da önemlisi bu isim daha çok lüks ürünlerde kullanılıyor. Dolayısı ile OnePlus'ın bu ismi rastgele seçmediğini söyleyebiliriz.