Huawei P Smart S Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, yeni modeli P Smart S’i İtalya’daki bir etkinlikle tanıttı. 6,3 inç OLED ekran, 48 megapiksel ana kamera ve Kirin 710F yonga seti gibi özelliklerle gelen cihaz, 249 euro gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

Çinli teknoloji devi Huawei, giriş-orta segmentteki iddiasını daha da artıracak bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı. Son yıllarda Avrupa’daki pazar payını önemli ölçüde artıran marka, Huawei P Smart S adındaki yeni yakışıklısının lansmanı için bu kez Akdeniz’in güzide ülkelerinden İtalya’yı tercih etti.

Göze hoş gelen bir tasarıma sahip olan cihaz, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6,3 inç OLED ekran ile geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucusu entegre olan OLED panel, üst tarafındaki su damlası çentiğinde 16 megapiksellik bir ön kamera barındırıyor. Huawei P Smart S'in arkaya bakan üçlü kamera kurulumunda 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Huawei P Smart S tasarımı

12nm sürecinde üretilen Huawei imzalı Kirin 710F yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefon, 128 GB'lık büyük bir dahili depolama alanı sunuyor. 4 GB RAM’e sahip olan Huawei P Smart S, 10W hızlı şarj destekli 4.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor.

Kutusundan Android 10 tabanlı EMU 10.1 arayüzü ile çıkan cihaz, buna rağmen ABD hükümetinin kısıtlamaları nedeniyle Google’ın resmi uygulamalarını ve hizmetlerini desteklemiyor. Telefon, Huawei’in kendi uygulama mağazası AppGallery ile birlikte geliyor.

157.4 x 73.2 x 7.75mm boyutlarında ve 163 gram ağırlığında olan Huawei P Smart S, çift SIM yuvası, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C ve 3,5mm ses jakı gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

Huawei P Smart S fiyatı

Orta segmentte konumlanan bir akıllı telefon olan Huawei P Smart S, bugün itibarıyla İtalya'da 249,90 euro (1.911 TL) fiyat etiketi ile satışa çıktı. Kristal Mavisi ve Gece Yarısı Siyahi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan modelin, önümüzdeki dönemde Türkiye’de de piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Cihazın teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Huawei P Smart S özellikleri