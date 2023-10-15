Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan "Open", tanıtımına günler kala teknik özellikleriyle sızdırıldı.

19 Ekim'de lansmana hazırlanan Çinli teknoloji firması OnePlus, ilk katlanabilir telefonu olan Open'ın tanıtımına hazırlanıyor. "Open for Everything" sloganıyla Mumbai'de lansman gerçekleştirecek olan firma, katlanabilir telefon furyasına geç de olsa adım atıyor.

Çeşitli kaynaklarda isminin OnePlus Fold olacağı iddia edilen modelin adı "Open" olacak. Ancak lansmandan önce şirkete yakın olduğu iddia edilen kaynaklardan modelin teknik detayları ile ilgili bilgiler geldi.

Şirket, katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya daha erken sürmeyi hedefliyordu ancak teknik sorunlardan dolayı acele etmek istemediklerini söyledi.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu "Open"

Geçtiğimiz ayın sonlarında, The Verge'e konuşan OnePlus COO'su Kinder Liu, katlanabilirlik deneyimini yeni boyutlara taşıyacaklarını söyledi.

Son iki yıldır katlanabilir telefonların prototiplerini araştırıp geliştirmeye çalışan şirket, kendi modelini piyasaya daha erken sunmak istediklerini söyledi. Ancak teknik zorluklarla karşılaştıkları için piyasaya girişlerinin biraz geç olduğunu ifade etti.

19 Ekim'de tanıtılacak olan OnePlus Open'ın ise teknik özellikleri şöyle:

OnePlus Open, 6.3 inç 120 Hz'lik bir OLED ekrana sahip. Telefonu açtığımızda ise 7.8 inç 1900x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. 2.800 nit parlaklığa ulaşan telefonun ekranı, katlanabilir telefonlar arasında en parlak ekranı sunan modellerden biri hâline geliyor. Android 14 ile gelecek olan telefon, şirketin kendi telefonlarında kullandığı OxygenOS13 arayüzüne sahip ve Qualcomm'un 4 nanometrelik Snapdragon 8 Gen 2 çipini kullanıyor.

Telefonun arkasında ise üçlü kamera dizilimini görüyoruz. Sırasıyla 48 MP ana kamera, 3x optik zoomlu/6x kayıpsız yakınlaştırma özellikli 64 MP ikinci kamera ve ultra geniş açıya sahip 48 MP'lik üçüncü kamera yer alıyor.

16 GB RAM ve depolama alanı 1 TB'a kadar çıkan Open, artık birçok telefon için standart hâle gelen Type-C girişli 100W hızlı şarj özelliği ile geliyor ve bataryası ise 4.805 mAh kapsiteye sahip.

19 Ekim tarihinde tanıtılması beklenen telefonun özelliklerini lansman tarihinde daha net göreceğiz.