Xiaomi, katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu Mix Fold 3'ü resmen duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu "Mix Fold 3"ü resmen tanıttı. Samsung Galaxy Z Fold5 rakibi bir cihaz olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, fena sayılmayacak özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin katlanabilir ekranlı yeni telefonu neler vadediyor?

Xiaomi Mix Fold 3 hem kapağında hem de iç kısmında birer ekranla geliyor. Bu bağlamda; kapaktaki ekranın boyutu 6.5 inç olacak ve FHD+ çözünürlük sunacak. 120 Hz tazeleme oranı, kapaktaki ekranın pürüzsüz bir deneyim sunmasını sağlayacak. İç kısımda ise 8.03 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan bir ekran bizleri karşılayacak. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranda, 2.600 nit tepe parlaklık değerine ulaşılacak. Xiaomi Başkanı Lu Weibing tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mix Fold 3, 200 bin katlamada bile sadece 10 mikronluk kırışıklığa sahip olacak. Şirket bunu yeni menteşe tasarımı ve ultra esnek ekran teknolojisi ile başardı.

Karşınızda Xiaomi Mix Fold 3:

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, performansıyla da mest edecek. Çünkü bu akıllı telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Bu güç, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Mix Fold 3'ün 4.800 mAh kapasiteli bataryası ise 67W hızlı şarj desteği sunacak. Yapılan açıklamaya göre bu akıllı telefon, yapılan özel optimizasyon çalışmaları ile tam dolu batarya ile 1 günden uzun süre kullanılacak. Xiaomi kurucusu Lei Jun, telefonu 500 nit parlaklıkta beyaz ışık yayınlayarak test ettiklerini, 8 saat 20 dakika kesintisiz kullanım sunulduğunu söylüyor.

Xiaomi Mix Fold 3'ün arka kısmına baktığımızda dörtlü kamera kurulumu göreceğiz. Bu durum, Xiaomi için bir ilk. Şirket ilk kez katlanabilir ekranlı bir telefonunda dörtlü arka kamera kurulumu tercih edecek. 50 MP çözünürlük sunan ana arka kamerada Sony IMX989 sensör bulunuyor. Öte yandan; 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP periskop kamera da Xiaomi'nin yeni katlanabilir ekranlı telefonunda karşımıza çıkacak.

Xiaomi Mix Fold 3 teknik özellikleri:

Ekran 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1.300 nit

8.03 inç, 2K, 120 Hz, 2.600 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 4.800 mAh (67W) İşletim Sistemi MIUI Fold

Xiaomi Mix Fold 3 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 1.240 dolar 16 GB + 512 GB 1.380 dolar 16 GB + 1 TB 1.515 dolar

Xiaomi Mix Fold 2, Çin dışındaki ülkelerde piyasaya sürülmedi. Xiaomi Mix Fold 3'ün Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.