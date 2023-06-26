OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Ace 2 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı. Eğer iddialar doğru ise bu telefon, kelimenin tam anlamıyla canavar gibi performans sunacak.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bir süredir yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Ace 2 Pro" olarak isimlendirilen bu akıllı telefonun bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Gelen son haberler, bu amiral gemisi telefonun kelimenin tam anlamıyla performans canavarı olacağını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte OnePlus Ace 2 Pro ile ilgili iddialara yakından bakalım.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynakları arasında yer alan Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre OnePlus Ace 2 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 3.36 GHz çalışma frekansı ile dizüstü bilgisayarlara kafa tutacak. Üstelik sadece bu da değil. Telefonun 24 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirileceği iddia ediliyor. Evet bu rakamlar etkileyici. Ancak piyasadaki herhangi bir telefonun 24 GB RAM ile donatılması gerekli mi? İşte bu konu tartışmalara açık...

OnePlus Ace 2 Pro'nun bugüne dek ortaya çıkan diğer özellikleri şöyle:

OnePlus Ace 2'ye ait görüntü.

Geçmişte ortaya çıkan bilgiler, yaklaşmakta olan akıllı telefonun 6.74 inç büyüklüğünde kavisli bir ekranla donatılacağını ortaya koyuyor. 1.5K çözünürlük ve 144 hz tazeleme oranı ile gelecek ekran, kullanıcıya akıcı bir deneyim sunacak. Telefonun ekranındaki delikte bulunan ön kamera ise 16 MP çözünürlük sunacak. Parmak izi okuyucu sensör, tahmin edilebileceği üzere ekrana gömülü halde bizleri karşılayacak.

OnePlus Ace 2 Pro'da 5.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Bu batarya 150 watt'a kadar hızlı şarj desteği sunacak. Telefonun işletim sistemi ise büyük olasılıkla Android 13 tabanlı ColorOS 13.0 arayüzü ile sunulacak. Telefonun ana arka kamerasının ise Sony IMX890 sensörlü 50 MP kamera olacağı ifade ediliyor. OIS destekli kamera kurulumundaki diğer özellikler ise şu an için muamma.

OnePlus Ace 2 Pro teknik özellikleri (sızıntı):

Ekran 6.74 inç, 1.5K, 144 hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 24 GB Depolama 1 TB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP Batarya 5.000 mAh (150W) İşletim Sistemi Android 13 (ColorOS 13.0)

Tüm bu özelliklerle donatılacak OnePlus Ace 2 Pro'nun kaç paradan satılacağı ve bu telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için belli değil. Resmi lansman, tüm bilinmezlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.