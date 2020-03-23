OnePlus, Tüm Uygulamalara Karanlık Mod Getirecek

OnePlus geliştiricileri, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için yeni bir OxygenOS beta sürümü yayınladı. Yayınlanan sürüm, Çinli teknoloji üreticisinin üzerinde çalıştığı zorunlu karanlık mod özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu oluşu, akıllı telefon üreticileri için onlarca avantaj sağlıyor. Bu avantajların başında ise özelleştirilen Android arayüzleri geliyor. Bugün pek çok akıllı telefon üreticisi, müşterileri için farklı bir Android deneyimi sunan arayüzler sağlıyorlar ve bu çalışmaları sürdüren şirketlerden bir tanesi de Çinli teknoloji üreticisi OnePlus.

OnePlus, müşterilerine "OxygenOS" olarak isimlendirilen bir arayüz sunuyor. Kullanıcılar bu sayede, OnePlus geliştiricilerinin hazırladığı onlarca benzersiz özelliği deneyimleme imkanı buluyorlar. Şimdiyse OnePlus ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, sunulan yeni beta sürüm ile gün yüzüne çıktı.

OnePlus ekibi, kısa bir süre önce OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro kullanıcıları için OxygenOS Açık Beta 11'i yayınladı. Bu beta sürümün kodları üzerinde incelemeler yapan geliştiriciler, OxygenOS'un ilerleyen dönemlerde zorunlu karanlık mod özelliğine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Karanlık mod, son birkaç yıldır bir furya haline geldi ve hemen her mobil uygulama, artık karanlık mod desteğine sahip. OnePlus kullanıcıları da bir süredir OxygenOS'un karanlık modunu zaten deneyimleyebiliyorlar. Peki OnePlus kullanıcıları zaten karanlık modu kullanabiliyorlarsa zorunlu karanlık mod ne anlama geliyor? Dilerseniz hemen, OxygenOS'un yaklaşmakta olan bu özelliğine yakından bakalım.

OxygenOS'un zorunlu karanlık modu, telefonunuzu tam anlamıyla karartıyor. Diyelim ki kullandığınız bir uygulamanın karanlık modu yok. İşte OxygenOS'un zorunlu karanlık modu, bu desteğe sahip olmayan uygulamaların bile karartılması işlemini gerçekleştiriyor. OxygenOS'un yeni beta sürümünde kod incelemesi yapan geliştiriciler, bu özellikle ilgili bir de ekran görüntüsü almayı başardılar.

OnePlus ekibinin zorunlu karanlık mod özelliğini kullanıcılara ne zaman sunacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin kapsamının ne kadar geniş olacağı da belirsizliğini koruyor. Hal böyle olunca da tüketicilerin bir süre daha bu özelliği beklemeleri ve OxygenOS'un kararlı güncellemelerini yakından takip etmeleri gerekiyor.