Redmi, bütçe dostu yeni telefonu Redmi Note 9S'i dikkat çeken tasarımı ve günlük kullanım için yeterli teknik özellikleriyle tanıttı. Redmi Note 9S, özellikle dörtlü kamera kurulumuyla seviyenin iddialı modellerinden olabilir.

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 9S'i Singapur'da resmi olarak tanıttı. Teknik özelliklerine ve tasarımına bakılırsa, yeni akıllı telefonun Hindistan'da piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro ile birçok benzerliği var.

Redmi Note 9S, Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White renk seçenekleriyle parlak ve premium bir görünüme sahip. Cihazın ön tarafında 3D kavisli ekran bulunuyor. Ayrıca ekran üzerindeki deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Cihazın arka tarafındaki dörtlü kamera sisteminde 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 sensörü, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı sensör, 5 MP f/2.4 makro sensörü ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü var. Önde, TÜV Rheinland sertifikalı FHD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip, sinematik 6.67 inç bir Tiny DoyDisplay ekran bulunuyor. Ayrıca ekran deliği içinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi, telefonun ön, arka kısmının ve kameraların Gorilla Glass 5 ile korunduğunu açıkladı ve cihazın su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu belirtti. Ayrıca Redmi Note 9S'in hoparlörünün özel olarak geliştirildiğini ve önceki nesil hoparlörlere göre bas tepkisinde %80, ses seviyesinde %30 artış olduğunu söyledi.

Donanım özelliklerine gelecek olursak, Redmi Note 9S'te sekiz çekirdekli Snapdragon 720G işlemci ve 6 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 64 GB veya 128 GB depolama seçenekleriyle sunulacak telefonda, USB-C 18W hızlı şarj desteği ve 5020mAh pil var. Xiaomi, telefonun 64 GB versiyonunun 180 dolardan, 128 GB versiyonunun 200 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.

Redmi Note 9S'in özellikleri: