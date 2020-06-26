OnePlus'ın İlk TWS Kablosuz Kulaklıklığı Açığa Çıktı (Video)

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan belgeselinin fragmanında, TWS (True Wireless Stereo - Gerçek Kablosuz Ses) teknolojisini destekleyen yeni Bluetooth kulaklıklarını da gösterdi. Kısa bir bakış atma imkanı bulduğumuz kulaklıklar, Apple’ın AirPods modeline bir hayli benziyor.

Son yılların en gözde akıllı telefon markalarından biri olan OnePlus, 30 Haziran’da yayınlanacak belgeselinden yeni bir fragman yayınladı. Bu özel belgesel projesi, şirketin Türkiye’de satışa sunulması beklenen orta sınıf yeni modeli OnePlus Nord’un arkasındaki hikayeyi en ince detaylarıyla anlatacak.

Bir buçuk dakikayı geçkin fragmanda, Hong Kong merkezli firmanın TWS (True Wireless Stereo - Gerçek Kablosuz Ses) teknolojisini kullanan yeni Bluetooth kulaklıklarını da görme şansı yakaladık. Bir resim düzenleme programı içindeki fotoğrafta gördüğümüz kulaklıklar, beyaz renkte ve Apple’ın satış rekorları kıran kablosuz kulaklığı AirPods ile hemen hemen aynı tasarıma sahip gibi görünüyor. Bununla birlikte OnePlus’ın Apple’dan farklı olarak kulaklığında birden fazla renk seçeneği sunmasını bekliyoruz.

Android telefonlara yönelik yaptığı başarı tahminlerle bilinen Max J., söz konusu kulaklıkların 'OnePlus Buds' veya 'OnePlus Pods’ olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Bunu takiben başka bir kaynak, firmanın 'OnePlus Pods' isminde karar kıldığını öne sürdü. Bu arada 'OnePlus Pods' adı, OnePlus 8 serisi için yayınlanan Android 11 Beta'da da ortaya çıkmıştı. Yan OnePlus Pods isminin şirketin nihai seçimi olması oldukça muhtemel.

Diğer tüm TWS kulaklıkları gibi bir şarj kutusu ile birlikte gelecek olan ürün, silikon uçlara sahip olmayacak. Şarj kutusunun önünde bir LED göstergesi yer alacak. Bu ışık, kullanıcılara bataryanın durumunu gösterecek.

OnePlus Pods olarak adlandırılması beklenen ürün, OnePlus’ın ilk TWS kulaklık modeli olacak. Kısacası, şirketin TWS kulaklıkları için beklentiler oldukça yüksek. Hong Kong merkezli şirketin, önümüzdeki ay içinde düzenleyeceği lansmanda OnePlus Nord ile birlikte yeni kablosuz kulaklıklarını da resmi olarak tanıtmasını bekliyoruz.

OnePlus belgeseli fragmanı