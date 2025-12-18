Tümü Webekno
Çok Ucuza 10 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat OnePlus Watch Lite Tanıtıldı

OnePlus, yeni akıllı saati Watch Lite'ı tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen 10 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle telefonlarıyla öne çıkmayı başaran bir marka olan OnePlus, geçtiğimiz gün OnePlus 15R cihazını merkezine alan bir lansman gerçekleştirdi. Etkinlikte tanıtılan bir başka ürün ise şirketin yeni bütçe dostu akıllı saati OnePlus Watch Lite’tı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor.

OnePlus Watch Lite modeli, geleneksel saatleri andıran yuvarlak bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Saat, 8,9 mm’lik kalınlığıyla ince bir tasarıma sahip. Yalnızca 59 gram olması da hafif yapısıyla kullanıcıya konforlu bir deneyim vadediyor.

Karşınızda OnePlus Watch Lite

OnePlus’ın yeni akıllı saati, 1,46 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. Safir kristal cama sahip modelde 316L paslanmaz çelik çerçeve kullanılmış. Cihazın ekranı 464x464 piksel çözünürlük sunuyor. 3000 nit tepe parlaklığıyla da çok aydınlık ortamlarda bile ekranın rahat bir şekilde görülebilmesi sağlanıyor.

Siyah ve beyaz kayış seçenekleriyle sunulacak akıllı saat, tek bir şarjla toplamda 10 gün pil ömrü sunabilecek. Google’ın WearOS işletim sistemi yerine şirketin kendi OxygenOS 7.1 sistemini kullandığını belirtmek gerek. Hem iOS hem Android’le birlikte çalışabildiğini de ekleyelim.

44 mm olarak sunulan OnePlus Watch Lite modelinde **kalp atış hızı izleme, kan oksijen takibi, vücut sıcaklığı takibi, strest takibi, uyku izleme **gibi önemli sağlık özellikleri var. Buna ek olarak 100’den fazla spor modu, düşme algılama gibi özellikler de sunuluyor. IP68 suya ve toza dayanıklılıkla gelen akıllı saatin Avrupa fiyatı 159 euro olarak açıklandı.

