Sony, Tasarımına Hayran Kalacağınız PlayStation 1 Temalı Kol Saati Satacak!

Sony, ANICORN ile iş birliğine giderek tasarlanan PlayStation temalı saat koleksiyonu tanıttı. Koleksiyonun en dikkat çekeni olan kol saati, PS1'den ilham alıyor.

Sony, PlayStation’ın yıldönümüne özel olarak son zamanlarda birçok farklı ürünle karşımıza çıkmıştı. Teknoloji devi, şimdi ise kimsenin beklemediği bir cihaz tanıttı. ANICORN ile ortaklaşa çalışan şirket, PlayStation temalı saatlerini resmen duyurdu.

Sony’nin duyurduğu bu ürünler, bir mekanik saat koleksiyonu olarak geliyor. Saatler, PlayStation’ın 30’uncu yıldönümüne özel olarak tasarlandılar ve ikonik konsol PlayStation 1’den esintiler taşıyor. Rengi, PlayStation logosu, koldaki tuşlardan esinlenen saat bölümleri en çok dikkat çeken kısımlarından.

Karşınızda sınırlı sayıda üretilecek PlayStation temalı kol saati

Görsellerden de görebileceğiniz üzere saatin gerçekten dikkat çekmeyi başaran bir tasarımı var. Daha önce belirttiklerimiz kadranın dışında kayışında da şirketin kollarının ikonik kare, üçgen, yuvarlak ve X tuşlarının bulunduğunu görebiliyoruz. Cihaza PS1’in ikonik gri rengi hakim. Kadrandaki simgelere ise tıpkı orijinal PlayStation kumandası gibi renkler verilmiş.

PlayStation’dan esinlenerek tasarlanan saatin sınırlı sayıda üretileceğinin de altını çizmek gerekiyor. Öyle ki açıklamalara göre saatten yalnızca 300 adet üretilecek. Bu da onu çok nadir bulunacak bir cihaz yapacak.

ANICORN ve Sony ortaklığında geliştirilen tek ürün kol saati değil. Öyle ki iki şirket, PlayStation temalı 2 kuvars saat daha çıkaracak. Bunlar karanlık ve aydınlık mod versiyonlarıyla gelecekler, saati taktığınızda hareket eden sembollere sahip olacaklar ve daha uygun fiyatlı sunulacaklar. Sony’nin duyurduğu saatlerinin hepsinin 19 Aralık’ta çıkması bekleniyor. Fiyatları ise 250 ila 780 dolar arasında değişecek. Tahmin edebileceğiniz gibi en pahalısı PS1 temalı kol saatleri olacak.