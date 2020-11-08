Son dönemlerin en dikkat çeken teknoloji üreticilerinden OnePlus'ın yakın zamanda tanıtılması beklenen akıllı saatinde Google'ın Wear OS işletim sistemini tercih etmeyeceği iddia edildi. Şirketin, saatte kendi özel işletim sistemine yer vermesi bekleniyor.

Bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü OnePlus Nord modeliyle tekrardan orta sınıf akıllı telefonlar üretmeye başlayan Çinli teknoloji firması OnePlus, bir yandan da diğer sektörlerde varlık göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda OnePlus TV ve OnePlus Buds ile teknolojinin farklı alanlarında varlık gösteren Çinli üretici, yakın zamanda akıllı saat sektörüne de giriş yapmayı planlıyor.

OnePlus Watch adıyla daha önceleri de karşımıza çıkan akıllı saatin, Google'ın Wear OS işletim sistemini çalıştıracağı söyleniyordu. Sızıntılarla ünlü Alman blog yazarı Max Jambora göreyse OnePlus Watch, Google'ın giyilebilir cihazlar için tasarlanmış Wear işletim sistemini kullanmayacak.

OnePlus, akıllı saatinde kendi özel işletim sistemini tercih edebilir:

Özellikle Çin merkezli firmalar olmak üzere birçok üretici, akıllı saatlerini daha iyi kontrol edebilecekleri özel işletim sistemleriyle piyasaya sürdükleri için bu haber pek de şaşırtıcı olmadı. Bu noktada OnePlus'ın da benzer bir yol izleyeceğini ve akıllı saatini kendi tescilli işletim sistemiyle birlikte piyasaya süreceğini varsayabiliriz.

Öte yandan OnuPlus Watch'un Wear OS işletim sistemine sahip olmaması, saatin akıllı telefonlarla veya Android ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Bir başka deyişle OnePlus Watch sahipleri, cihazlarını akıllı saatleriyle eşleştirip uyumlu bir şekilde kullanmaya devam edecekler. Ancak iş uygulama tarafına geldiğinde, OnePlus'ın burada nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

OnePlus'ın büyük ilgi uyandıran yeni akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceğini belirsizliğini koruyor. Önceki iddialar, akıllı saatin OnePlus 8T serisinin yanında piyasaya sürülebileceğini öne sürüyordu fakat tahmin edebileceğiniz üzere bu iddialar da asılsız çıktı. Yeni tahminler, akıllı saatin önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtılacak OnePlus 9 serisiyle birlikte duyurulması yönünde.